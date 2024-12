Caso Gonzalo Montiel: el fiscal pidió el sobreseimiento del futbolista en la causa por abuso sexual

El futbolista Gonzalo Montiel, jugador del Sevilla y la Selección Argentina, recibió una buena noticia en relación a su situación con respecto a la causa por presunto abuso sexual en su contra, según un hecho que habría ocurrido en 2019. Este lunes, el fiscal a cargo del caso, el Dr. Luis Alberto Brogna, pidió su sobreseimiento.

Brogna, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Delitos Derivados de Delitos Contra la Integridad Sexual y de la Investigación, realizó la solicitud mediante un escrito de 122 páginas al que accedió PEFIL, y en el cual se detallan las declaraciones de los distintos testigos y las pericias psicológicas, que meses atrás ya había adelantado este medio.

Los abogados de Gonzalo Montiel pidieron su sobreseimiento en la causa por abuso sexual

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A lo largo del documento, el funcionario resaltó que existen distinas "inconsistencias" en el relato de la denunciante, Carolina B., en el caso caratulado como “abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas”, en el que el lateral derecho ex River está acusado junto a un joven llamado Alexis Acosta.

"La víctima, cuando hace referencia al hecho, no lo puede hacer en forma circunstanciada. Y si bien ella explica por qué no pudo hacerlo y que esto por sí solo no invalida sus dichos, lo cierto es que, aún haciendo el análisis bajo una mirada de género, este testimonio desguarnecido de detalles u otros datos que posibiliten su verificación, no puede imponerse por sí solo a un nutrido cúmulo probatorio que lo contrarrestan", sostuvo el fiscal en el escrito.

El sobreseimiento fue presentado un mes después de que la defensa del deportista, a cargo de los abogados Daniel Rubinovich y Rafael Sal lari, hicieran el mismo pedido. En septiembre, tanto Acosta y Montiel se realizaran una serie de pericias psicológicas en la Asesoría Pericial de San Justo, partido de La Matanza.

"Una lógica semejante derrumbaría por completo otros principios constitucionales como el de inocencia, o desvanecería la necesidad de alcanzar la verdad como uno de los objetivos del proceso penal. Debo agregar que siempre en este tipo de casos, el análisis debe efectuarse con la mayor prudencia, porque aun cuando no se respalde la tesis sostenida por la damnificada el resguardo de la víctima debe estar presente, especialmente cuando la misma podría estar expuesta a una repercusión mediática", añade.

Según el expediente, al jugador campeón del Mundial de Qatar y de dos Copas América se lo acusa por un hecho que habría ocurrido el 1 de enero de 2019, cuando festejaba su cumpleaños en la casa de su familia, en la localidad bonaerense de Gonzalez Catán. Entre los testimonios, se encuentran las declaraciones de las personas que estuvieron presentes, como allegados y familiares e incluso personas del entorno de Acosta, el otro imputado.

En ese sentido, el fiscal comentó que los testigos fueron "coincidentes en describir ciertos hechos que permiten afirmar que el imputado Montiel no podría haber cometido el hecho que se le atribuye", además de los resultados que arrojaron a su favor las pericias. Entre otros aspectos, se menciona que el futbolista no estaba presente cuando habría sucedido el hecho denunciado, ya que había salido con el auto para ayudar a un amigo.

Hacia el final, el Dr. Brogna sostuvo que "el Ministerio Público Fiscal debe actuar y pronunciarse de acuerdo a un criterio objetivo, aun a favor del imputado y no convertirse en un acusador ciego y parcial", por lo que luego de la investigación "aparece aconsejable el dictado de un pronunciamiento que desvincule al imputado de manera definitiva del presente proceso".

Caso Gonzalo Montiel: la pericia a la denunciante arrojó que "carece de recuerdos claros y precisos"

El factor de las pericias en el Caso Montiel

En otro tramo de la presentación, la Fiscalía mencionó que "en definitiva, las conclusiones de los peritos oficiales dan cuenta que el relato de la víctima resulta confuso, inconsistente, careciendo de recuerdos claros, ordenados, precisos y que impresiona no haber logrado reconstruir".

Montiel contrató a un perito psiquiatra y médico legista de peso de parte, el Dr. Rafael Herrera Milano, que tuvo un papel destacado. El estudio fue realizado por los Dres. Pablo Fortes y Vera Lipovetzky, peritos psiquiatras de la Asesoría Pericial Departamental de La Plata, y firmado en conformidad por Herrera Milano. Por parte de la denunciante firmó en conformidad parcial la Dra. Denisse Milet.

En los resultados, se señala que los sucesos que B. "refiere haber podido reconstruir con el pasar de los años, especialmente gracias a las declaraciones testimoniales y a la intervención de la perito psicóloga de parte, tienen una relevancia menor por la posible intervención de otros factores".

"Resulta significativo destacar que respecto de la descripción de los hechos que realiza la víctima en los que acusa a los imputados, los peritos oficiales de la Asesoría Pericialde La Plata le restaron relevancia en cuanto señalaron que los mismos podrían estar influenciados por otros factores, información y emociones del pasado, demandas sociales, conocimientos generales,contaminación, entre otros", agrega el documento que además remarca que "no se verificaron signos psicológicos de estrés postraumático compatible con el hecho denunciado".

Luego del pedido de sobreseimiento realizado por el fiscal de la causa, resta la decisión final del juez, que tiene cinco días para confirmar o no la desvinculación de Montiel con el caso.

FP CP