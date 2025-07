Denuncian a la madre del joven que reconoció haber hecho una falsa acusación por abuso contra su padre

Luego de que Tomás Ghisoni reconociera públicamente a través de un video que la acusación por abuso sexual que realizó contra su padre, el obstetra Pablo Ghisoni, fue "mentira", un fiscal de Lomas de Zamora decidió denunciar por "falso testimonio agravado" a la médica Andrea Vázquez, madre del joven que actualmente tiene 20 años.

"No fui abusado, no fui una víctima de mi padre. Fui manipulado por mi madre", había expresado Tomás en la grabación que difundió días atrás acerca del caso de su papá, que hace poco menos de dos años fue absuelto de forma unánime. Por la denuncia, el hombre pasó tres años preso de manera preventiva, pero durante el juicio el fiscal Jorge Bettini Sansoni desistió de la imputación por "falta de pruebas".

Ahora, el funcionario judicial tomó la decisión de presentar cargos en contra de Vázquez, debido a que el falso proceso derivó en la detención de Ghisoni. La denuncia cayó sobre ella porque Tomás era menor de edad cuando realizó la acusación (9 años) -por consiguiente es inimputable-, y porque en el video fue él quien apuntó contra su madre al expresar que lo habría influenciado.

"Me usaron para ser víctima de un entorno que me enseñó a repetir, dibujar, qué decir y qué no en las audiencias”, había expresado el joven en el clip que se conoció el lunes pasado. Además, el fiscal Bettini Sansoni solicitó que se investigue “a toda persona que surja en la investigación que haya colaborado con ella en este hecho”.

La médica Andre Vázquez.

Durante el debate oral que se realizó en agosto de 2023, la médica cuestionó la actuación del fiscal y denunció el supuesto uso del Síndrome de Alienación Parental (SAP), término que describe un patrón de rechazo injustificado hacia uno de los padres por parte de sus hijos, donde se sugiere que un progenitor está manipulando al niño para que rechace al otro. En ese entonces, señaló ese concepto se utiliza para separar a los hijos de sus madres.

En la grabación, Tomás mostró su profundo arrepentimiento por el daño causado, al tiempo que reconoció que los hechos “no tenían sustento” y que “la historia que defendió y militó no era cierta”. "Mi papá estuvo preso tres años, perdió su trabajo, su nombre, su salud y su dignidad. Esto destruyó a un hombre inocente", agregó.

En total, Vázquez hizo 40 denuncias contra el obstetra, entre ellas la causa por abuso sexual. Según explicó el abogado penalista y de familia Julián Peña Balbo a MDZ Radio, la mujer podría "enfrentar hasta 20 años de prisión" y el hombre además tiene la posibilidad de iniciar una causa civil y pedirle una compensación económica.

Tomás Ghisoni.

Pablo Ghisoni: “Perdí dos de mis hijos durante diez años"

Ghisoni habló después de que se conociera el video de cinco minutos que su hijo compartió en las redes y sostuvo que las denuncias falsas "hacen un daño atroz a la sociedad", porque estropean a una persona "emocionalmente y psicológicamente”.

“Perdí dos de mis hijos durante diez años y haber visto ese video me liquidó, me emocionó muchísimo. Me alegro de que haya entendido la patología de la madre y las cosas que él ha hecho", aseguró durante una entrevista con el programa Telenoche. "Esto no termina acá. Esto es un camino de recuperación”, añadió.

También recordó su separación de Vázquez y el momento en que sus hijos fueron a vivir con él, en 2012, hasta que dos de ellos regresaron con su exmujer, dos años después. Francisco, el tercero de los chicos, decidió no acompañar las acusaciones de sus hermanos y se quedó con su padre. "Después de que yo pedí la revinculación, ella me mete la denuncia de abuso sexual con acceso carnal y durante cuatro años no volví a tener contacto con ellos”, puntualizó.

Estuvo recluido en una institución de salud mental por dos años y medio, hasta que fue beneficiado con prisión domiciliaria. Al cumplirse el tercer año quedó en libertad a la espera del juicio oral. En esa instancia, los jueces Marcelo Hugo Dellaure, Luis Miguel Gabián y Claudio José Fernández, del Tribunal Oral Criminal N° 3 de Lomas de Zamora, lo absolvió por unanimidad.

