El Gobierno cambia el sistema de residencias y en el Garrahan denuncian un "cierre" encubierto

El Hospital Garrahan sigue en el centro de un conflicto con el Gobierno, esta vez por los recientes cambios impulsados por el Ministerio de Salud en el sistema de residencias médicas. A través de un comunicado difundido este miércoles, los médicos en formación denunciaron que “cerró la residencia de pediatría del Garrahan”, como una forma de alertar sobre la modificación del régimen laboral que pasará a tener carácter de beca.

Según los residentes, el nuevo esquema significa que dejarán de percibir un salario con derechos laborales asociados. “Dejaremos de cobrar un sueldo en blanco, no tendremos obra social, aportes jubilatorios, aguinaldo, licencias y antigüedad en el hospital. A cambio, recibiremos un 'estipendio'. No es salario. No hay derechos laborales. No hay futuro”, expresaron en el texto.

Comunicado de los residentes de Pediatría del Hospital Garrahan

El reclamo se conoció el mismo día en que se publicó en el Boletín Oficial la resolución 2019/25, que establece un nuevo marco para el sistema nacional de residencias. Entre los puntos centrales, el Ministerio de Salud definió que las residencias tendrán carácter de “beca” y no de relación laboral.

“Desde el Ministerio nos aseguran que con 'el sello Garrahan' es suficiente. Como si el prestigio pudiera pagar alquiler, comida o salud. Como si los cuatro años de formación, guardias interminables y responsabilidades clínicas pudieran pagarse con palmaditas en la espalda”, cuestionaron los médicos del hospital pediátrico.

Según el nuevo esquema, habrá dos modalidades. La primera, denominada “Beca Institución”, implica el pago del haber mensual completo, sin descuentos, con cobertura de ART y mala praxis, y la posibilidad de sumas adicionales por parte del hospital o clínica. La segunda, la “Beca Ministerio”, replica el modelo actual con descuentos previsionales, obra social estatal y cobertura de ART y mala praxis a cargo de la institución.

De acuerdo con fuentes oficiales, quienes opten por la “Beca Institución” percibirán un ingreso bruto cercano a los 990 mil pesos. En tanto, quienes elijan la “Beca Ministerio” recibirán un ingreso neto de aproximadamente 810 mil pesos.

Con la nueva normativa, la beca se presenta como una figura desvinculada del empleo público.

En ese contexto, los residentes del Garrahan afirmaron: “Sin residentes, el Garrahan no funciona”. Y agregaron: “Esto no es solo un ataque a los médicos en formación: es un intento de destruir el sistema de residencias como lo conocemos, de precarizar aún más la salud pública”.

Fuentes del Ministerio señalaron que los cambios no son obligatorios y que los residentes podrán elegir entre una modalidad u otra. Además, indicaron que será posible modificar la modalidad durante el ciclo formativo, sin perder los beneficios ya obtenidos.

Otro punto incluido en la resolución es un nuevo sistema de adjudicación y puntaje preferencial. A partir del examen de este año, los médicos con título de grado otorgado íntegramente en Argentina recibirán un plus de cinco puntos.

En cuanto al financiamiento, la normativa establece que el Ministerio de Salud garantizará fondos para ambas modalidades. En el caso de la “Beca Institución”, el hospital o clínica administrará el dinero y lo rendirá ante el Estado. En la modalidad “Ministerio”, el Estado abonará directamente el haber con los descuentos legales.

Por último, se redefinieron las funciones de Nación, provincias e instituciones. “El Estado fijará el marco y financiará; las instituciones gestionarán la beca y supervisarán la formación, ART y mala praxis. Las instituciones recuperan autonomía para organizar la modalidad de formación y acompañar al residente”, explicaron fuentes oficiales.

