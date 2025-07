Luis Ventura exigió justicia: “Tendría que estar detenido quien me agredió”

Luis Ventura reapareció públicamente luego de recibir el alta médica por la agresión que sufrió tras un partido entre Central Ballester y Victoriano Arenas, el equipo que dirige en la Primera C. “Tendría que estar detenido quien me agredió”, dijo el periodista y director técnico en referencia al golpe que recibió en la cabeza, y cuestionó duramente la falta de acción por parte de las autoridades.

El episodio tuvo lugar el domingo 27, tras la finalización del encuentro, en medio de una batalla campal entre ambos equipos. En ese contexto de violencia generalizada, un integrante de Central Ballester se acercó a Ventura y lo golpeó brutalmente. El conductor fue hospitalizado de inmediato y no pudo asistir a la ceremonia de los Premios Martín Fierro de Radio 2025, orgaizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), que preside.

Durante una entrevista, el conductor de Secretos Verdaderos y DT de Victoriano Arenas, apuntó contra los dirigentes y los efectivos policiales presentes en el encuentro, a quienes acusó de haber generado una “zona liberada” que permitió que se desate la violencia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Describió el episodio como “triste, doloroso y turbulento”, y cuestionó especialmente al presidente de Central Ballester, Donato Lanzillotta por restarle gravedad a lo sucedido: “Dice que estoy exagerando, que se ocupe de la exageración de su barrabrava”.

Brutal agresión contra Luis Ventura mientras dirigía Victoriano Arenas

Además, detalló cómo fue la agresión: “Me pegó en la cabeza con el puño cerrado, están tratando de negar el golpe y en el video se puede ver. La persona tendría que estar detenida y no lo está. Hay un comisario negador”, sostuvo indignado.

La entrevista se dio en el programa “Ensobrados”, que se emite por Radio Splendid AM 990. Allí, Ventura también se refirió al contexto más amplio del fútbol argentino: “Nos cag… a todos los argentinos con las apuestas clandestinas”.

Entraron a robar a su casa mientras dormía y lo mataron delante de su hijo

Ventura adelantó que, pese a todo, seguirá en su rol con Victoriano Arenas: “Por supuesto que voy a seguir. A mí no me van a correr más. Y menos un tipo que favorecía las apuestas clandestinas, se llenó los bolsos a costillas del esfuerzo de los compañeros”.

Ventura fue categórico: “Sé quién me golpeó. Me pegó una piña y después me patearon en el piso. Hay fotos, hay videos, y sin embargo no hay detenidos”. Además, reveló que el presunto agresor habría intentado sobornar a un jugador de Victoriano y aseguró tener pruebas en video de ese hecho.

Críticas a la Justicia y advertencia a las autoridades

El presidente de APTRA explicó por qué no hará una denuncia penal: “Yo no voy a ir a la Justicia a perder tiempo, no le encuentro sentido. Mi club sabe institucionalmente lo que tiene que hacer”. Y lanzó una advertencia: “Si no resuelven esto, van a matar gente”.

Con este testimonio, Ventura no solo denunció la violencia que lo tuvo como víctima, sino que puso sobre la mesa problemas estructurales del fútbol argentino: connivencia con barras, arbitrajes sospechosos y apuestas ilegales.

El comunicado oficial de Victoriano Arenas

Tras los hechos de violencia ocurridos, el Club Atlético Victoriano Arenas emitió un comunicado en el que lamentó y repudió las agresiones sufridas por su plantel profesional y cuerpo técnico, en el marco de la 19° fecha del torneo de Primera C.

En el texto, detallaron que los jugadores Matías Gómez, Joaquín Rodríguez, Federico Ulayar y Facundo Ruíz Díaz sufrieron cortes y golpes, y fueron atendidos en distintos centros médicos. Actualmente, se encuentran recuperándose en sus domicilios.

Respecto a Luis Ventura, subrayaron que “las imágenes viralizadas de los hechos nos eximen de mayores explicaciones”.

La institución informó que ya se están realizando las denuncias y descargos correspondientes ante los organismos pertinentes, y agradeció la intervención de las autoridades. Finalmente, expresaron su gratitud por las muestras de solidaridad recibidas desde distintos sectores del fútbol: “dirigentes, jugadores, árbitros”.

GD CP