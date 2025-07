Premios Martín Fierro de Radio 2025: a qué hora se entregan, que habrá de menú y como es la lista de los nominados

Los premios Martín Fierro de Radio 2025 se entregarán este domingo 27 de julio, en una fiesta que contará con 400 invitados en el Espacio Darwin. La gala de entrega fue organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), y tendrá como conductores a Pamela David y Luis Novaresio.

Este año, Radio Mitre lidera las nominaciones en AM con 10 candidaturas, entre ellas mejor programa diario de interés general, mejor conducción femenina y masculina, y mejor relator deportivo. En cuanto a FM, Radio Vos contará con un total de 6 nominaciones, siendo la más nominada en este sistema de modulación.

Se entregarán 32 premios, además de dos Martín Fierro de Oro, uno para AM y otro para FM, y un posible Platino, según adelantó Luis Ventura, presidente de APTRA.

A qué hora comienza

La transmisión está a cargo de América y comenzó a las 19 horas con la tradicional alfombra roja, donde desfilaron los invitados y fueron entrevistados por Paula Varela, Guido Záffora, Augusto Tartúfoli y Sabrina Roja. Por su parte, la ceremonia de entrega comenzará a las 20:30 hs.

Un menú gourmet especial

Como en la mayoría de las ediciones de los Martín Fierro, la gala incluirá una cena para los invitados, con un menú gourmet especialmente preparado para la ocasión.

Como entrada se servirá un tartar de salmón rosado acompañado de mango y palta, con un glaseado de soja, limón y jengibre. El plato principal será un medallón de ternera cocinado durante ocho horas, acompañado de mil hojas de papas, hongos salteados en reducción de Malbec y tomates cherry confitados.

Para quienes eligen una alternativa vegetariana, se ofrecerán vegetales salteados aromatizados con tomillo. De postre, habrá una torta key lime pie con helado de frambuesas y frutos rojos en almíbar cítrico. Y hacia el final habrá café con petit fours.

La lista de nominados

Programa Periodístico matutino Radio AM

Pan y Circo (Radio Rivadavia)

Mañana Sylvestre (Radio Rivadavia)

Alguien tiene que decirlo (Radio Mitre)

Vilouta 910 (Radio La Red)

Eduardo Feimann, junto a su equipo "Alguien tiene que decirlo", están nominados a los premios

Mejor programa periodístico vespertino diario AM

Hola, Chiche (Radio del Plata)

Pastor 910 (Radio La Red)

El amor es más fuerte (Radio 10)

Chiche Geblung, nominado a los Martín Fierro de Radio 2025.

Mejor programa deportivo

Fútbol 910 (Radio La Red)

D Selección (DSports)

Un buen momento (Radio La Red)

Mejor programa diario de interés general en AM

Basta, baby (Radio Rivadavia)

Encendidos en la tarde (Radio Mitre)

Por su labor en Radio Mitre, María Isabel Sanchez esta nominada a los Martín Fierro

Nunca es tarde (Radio Nacional)

Mejor programa diario de interés general en FM

Nadie nos para (Rock & Pop)

El club del Moro (La 100)

Perros de la calle (Urbana Play)

Mejor labor periodística femenina

Romina Manguel (No dejes para mañana – Radio con vos)

Florencia Halfon (La Negra Pop – Pop Radio)

Mariana Contartessi (López 910 – Radio La Red)

Labor periodística masculina

Nelson Castro (Crónica de una tarde anunciada – Radio Rivadavia)

Ramón Indart (Todo en off – Radio Splendid)

Gustavo Sylvestre (Mañana Sylvestre – Radio 10)

Eduardo Feinmann (Alguien tiene que decirlo – Radio Mitre)

Nelson Castro, nominado por su labor periodística al Martin Fierro de Radio 2025, por su labor en Radio Rivadavia

Mejor labor conducción femenina en AM

Cristina Pérez (Cristina sin vuelta - Radio Rivadavia)

Cecilia Laratro (Compañía de Radio – CNN Radio)

Sandra Borghi (Aire de noticias – Radio Mitre)

Adriana Salguiero (Espléndidos – Radio Colonia)

Mejor labor conducción femenina en FM

Martina Soto Pose (Clásico de Clásicos: volumen 2 – Radio Rock & Pop)

Lizy Tagliani (Arriba, bebé – Pop Radio)

Virginia Lago (El buen modo – La 2x4)

Julieta Prandi (Sarasa – FM La 100)

Mejor labor conducción masculina en AM

Juan Amorín (Conflicto de intereses – Radio 10)

Fernando Carnota (Juntos en Continental – Radio Continental)

Gustavo López (López 910 – Radio La Red)

Mejor labor conducción masculina en FM

Sergio Lapegüe (Atardecer de un día agitado – La 100)

Sebastián Wainraich (Vuelta y media – Urbana Play)

Bebe Contepomi (Todo lo demás también – Mega 98.3)

Serio Lapegüe esta en la lista de nominados a los premios

Mejor relator deportivo

Gabriel Anello (Super Mitre deportivo - Radio Mitre)

Leonardo Gentile (Fútbol de primera – Radio La Red)

Hernán Feler (DSports)

Daniel Mollo (Radio del Plata)

Mejor columnista de espectáculos

Guido Záffora (Pastor 910 - Radio La Red)

Tamara Pettinato (Y ahora quién podrá ayudarnos – Radio con vos)

Karina Iavícoli (Diego a la tarde – Radio Mitre)

Guido Záffora nominado como mejor columnista por su participación en "Pastor 910" de Radio La Red

Columnista político/económico/policial

Ignacio Ortelli (Radio Rivadavia)

Martín Candalaft (Radio Rivadavia)

Ariel Zak (Radio 10)

Mejor programa de interés general diario nocturno en AM/FM

Pensándolo bien – Radio Mitre

La venganza será terrible – AM 750

Tiempo de show – Radio del Plata

AloCarla – El Destape Radio

Luis Ventura se bajó del Martín Fierro

El presidente del APTRA, Luis Ventura, decidió no asistir a la premiación, luego de recibir golpes en la cabeza mientras jugaba Victoriano Arenas, el equipo que, en un partido con Central Ballester. "Me di cuenta que no estoy en condiciones", sostuvó el periodista que entrena en Primera C, en diálogo con Infama.

Luis Ventura, presidente del APTRA, no asistirá a la premiación.

“Me pegaron de costado, medio desde atrás y me pegaron a la altura de la sien. Tengo toda la cabeza hinchadísima. Creo que llevaron a dos o tres muchachos de Victoriano en ambulancia. Yo decidí irme porque quería ir al Martín Fierro, pero me di cuenta que no estoy en condiciones”, comentó, vía telefónica con el ciclo de Marcela Tauro.

Minutos mas tarde, Ana Laura Guevara, gerente del Grupo América, confirmó: “Una persona de Aptra tomará su lugar. El evento está perfecto, impecable y a Luis veremos quién lo está acompañando”.