Justicia en Corrientes: confirman la condena de 18 años de prisión a un Hombre por homicidio y lesiones gravísimas

El máximo tribunal de la Justicia de Corrientes ratificó una condena de 18 años de prisión para un hombre hallado culpable de un homicidio y de lesiones gravísimas en la localidad de Bella Vista.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ), por unanimidad, rechazó el recurso de casación presentado por la defensa de Diego Armando Rojas y confirmó la sentencia original.

El veredicto, que tuvo como primer votante al ministro Alejandro Alberto Chain, ratificó la culpabilidad de Rojas por el crimen de Julio César Altamirano y las graves heridas que le causó a Carlos Alberto Altamirano en un enfrentamiento ocurrido en 2018.

Los hechos: un enfrentamiento con un final trágico

Según la sentencia, el 3 de octubre de 2018, en la ciudad de Bella Vista, se produjo un enfrentamiento entre las familias Rojas y Altamirano. Tras una discusión previa, Rojas regresó al lugar de la disputa en un vehículo y efectuó disparos con un arma de calibre .22.

El ataque culminó con la muerte de Julio César Altamirano y con lesiones gravísimas a Carlos Alberto Altamirano, quien sufrió una lesión medular irreversible que le provocó paraplejía.

La defensa de Rojas había solicitado la casación de la sentencia, argumentando que no estaba debidamente fundada. Sin embargo, los magistrados del Superior Tribunal consideraron que las pruebas testimoniales y documentales eran suficientes para acreditar la autoría del delito.

Los argumentos del Superior Tribunal de Justicia

El ministro Alejandro Alberto Chain, quien propuso rechazar el recurso, consideró que la sentencia de primera instancia estaba "debidamente fundada". Sostuvo que las críticas de la defensa no lograban conmover lo resuelto por el tribunal, y destacó que la valoración de los testimonios se realizó conforme a la sana crítica racional, sin ningún tipo de arbitrariedad.

A este voto se adhirieron los demás ministros: Eduardo Gilberto Panseri, Guillermo Horacio Semhan, Luis Eduardo Rey Vázquez y Fernando Augusto Niz, lo que resultó en un rechazo unánime del recurso.

La Justicia de Corrientes pone fin a un largo proceso judicial

La ratificación de la condena a Diego Armando Rojas por parte del Superior Tribunal de Justicia pone punto final a un largo proceso judicial por un crimen que conmocionó a la localidad de Bella Vista.

La sentencia no solo castiga el homicidio de Julio César Altamirano, sino que también sanciona la gravedad de las lesiones que dejaron a Carlos Alberto Altamirano con una discapacidad permanente.

La unanimidad de los ministros del STJ subraya la solidez de la sentencia de primera instancia y envía un mensaje claro sobre el compromiso de la Justicia de Corrientes con la investigación y la condena de crímenes violentos.