Locura en Flores: un taxi cruzó con barreras bajas, el tren lo embistió y el conductor escapó corriendo por las vías

Un accidente con ribetes absurdos se proujo este sábado en el barrio porteño de Flores, cuando un tren de la línea Sarmiento embistió a un taxi en el paso a nivel de de Nazca y Bacacay. Fue temprano y las barreras funcionaban, lo que indicaría que el taxi intentó cruzar cuando ya no se podía, por suerte para sus ocupantes salieron ilesos. Hasta allí podría considerarse todavía como "accidente habitual", pero lo insólito se vería luego, porque cuando tras el impacto el auto quedó en un costado contra las barreras y su trompa completamente destruida, el conductor bajó y escapó coriendo por las vías, mientras que el pasajero del taxi, con nervios de acero, salió tranquilamente del auto, cruzó la calle, le hizo señas a otro taxi y siguió viaje.

Por suerte para él, en ese caso, sin que lo embistiera otro tren del Sarmiento.

La policia intentaba esta mañana dar tanto con el cl conductor del taxi como con su pasajero, para cumplir con las lógicas formas legales de la investigación que debe hacerse de sucesos como ese. Lo cierto es que la doble huída de chofer y pasajero se convirtió en redes en el detalle más comentado del incidente.

Según un testigo, “el tren lo embistió y los ocupantes se bajaron y se dieron a la fuga”. Según el vecino que presenció la escena, el pasajero "se bajó del taxi, cruzó la calle, tomó otro taxi a pocos metros y se fue del lugar".

Por su parte, lo del chofer fue todavía más delirante, porque escapó a pie por la zona de vías, y algunos aseguran que dijo que “iba a buscar los papeles del auto” mientras escapaba de la zona en que casi provoca un desastre que pudo costarle la vida, tanto a él como al pasajero que llevaba.

El hecho ocurrió a las 05:40, cuando el taxi intentó atravesar las vías pese a que las barreras estaban bajas. El tren, que se dirigía hacia Moreno, impactó de lleno contra la parte delantera del vehículo de alquiler.

La colisión destrozó la parte frontal del auto, que quedó incrustado contra una de las barreras del paso a nivel.

Como consecuencia del choque, el servicio ferroviario de la línea Sarmiento se interrumpió temporalmente, mientras personal de Bomberos retiraba el taxi de las vías y se realizaban los peritajes correspondientes. En este marco, otro tren que circulaba en sentido contrario logró frenar a tiempo y evitó un accidente de mayores dimensiones.

