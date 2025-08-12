Se viralizó en redes sociales este martes 12 de agosto el video de un insólito accidente ocurrido en un edificio de Lomas de Zamora. Una mujer ingresó al estacionamiento de dos niveles sin percatarse de que la rampa que conecta ambos pisos estaba elevada, provocando que su auto cayera de punta al vacío.

Según registró la cámara de seguridad, el episodio sucedió este viernes a las 9:17. En las imágenes se observa a una joven pareja ingresando al edificio mientras, al fondo, un auto gris oscuro gira hacia la rampa con total confianza. Sin embargo, del otro lado solo había vacío y una caída libre hacia la planta inferior.

El vehículo avanzó hasta que sus ruedas delanteras quedaron en el aire. Tras rebotar dos veces en el borde de la rampa, se precipitó de punta a la planta baja ante la mirada atónita de los presentes en la entrada.

Mientras la rampa comenzaba a descender, la conductora —que no aguardó a que estuviera completamente baja— abrió la puerta y asomó la cabeza, recibiendo asistencia de una vecina.

El hecho ocurrió en el edificio Donna Tower, ubicado sobre Hipólito Yrigoyen al 9100. La mujer no reside allí, sino que es una profesora particular que asiste regularmente al lugar. En redes sociales, algunos usuarios atribuyeron el incidente a una distracción con el teléfono celular, aunque otros señalaron que, por su frecuencia en el edificio, conocía el funcionamiento de la rampa.

Los comentarios oscilaron entre críticas y humoradas, especialmente tras confirmarse que no hubo heridos. "El que tiene plata baja como quiere", ironizó un usuario en Facebook. Otro recordó la saga Volver al futuro: "El problema fue que no alcanzó las 88 millas por hora".

Otro accidente en la zona

A mediados de junio, en Ingeniero Budge, se produjo otro accidente insólito. Un hombre que viajaba en un colectivo de la línea 540 cayó al asfalto luego de que una ventanilla se desprendiera por completo.

El hecho, captado por cámaras de seguridad, muestra al pasajero saliendo despedido en una curva y quedando tendido sobre el pavimento. Milagrosamente, un auto que circulaba detrás a prudente distancia evitó atropellarlo. Los pedazos de la ventanilla quedaron esparcidos a pocos metros.

El colectivo, alertado por un transeúnte, regresó al lugar y junto a otros pasajeros asistieron al hombre, que sufrió solo golpes leves. El episodio, que pudo haber sido grave, terminó siendo una anécdota más en la crónica local.

DCQ/ML