Los militantes de las agrupaciones universitarias Juventud Universitaria Peronista (JUP) y Somos Libres (SL) protagonizaron un violento enfrentamiento en los pasillos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Algunos alumnos relataron que el conflicto incluyó golpes, empujones y amenazas, y se desató por una mesa que una organización le quitó a la otra, generando gran tensión y preocupación entre los presentes.

Al colocar una urna con la inscripción “Dejá tu aporte para 'el Jefe'” en referencia a los presuntos pagos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la JUP provocó el inicio del conflicto. Dicha acción generó el enojo de los estudiantes de SL, que respondieron con violencia física y pintadas sobre una foto de Eva Perón, acompañadas de frases como “tiemblen zurdos”, “condenada con inhabilitación perpetua” y “robo y defraudación”, en alusión a la sentencia contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad.

Los militantes libertarios de la agrupación Somos Libres denunciaron un "escrache" en su espacio de la Facultad de Derecho de la UBA y compartieron imágenes de los carteles que la JUP pegó sobre el lugar que tenían asignado. Algunos de los grafitis son: “Gorila aguante Cristina [Kirchner]” y “Somos Libres [una chicana a la agrupación] para reprimir jubilados”, mostrando la tensión entre ambas organizaciones estudiantiles.

A partir de un comunicado en sus redes sociales, los libertarios rechazaron los incidentes y dejaron clara su postura frente a los hechos. De acuerdo al mensaje, “al mismo tiempo que los militantes de La Libertad permanecieron firmes, los kirchneristas se escondieron detrás de la cobardía, atacando en manada como acostumbran. Los mismos que pregonan amor y justicia social terminaron mostrando lo de siempre: intolerancia, robo y patoterismo barato".

Desde su lado, la JUP no se pronunció sobre los hechos ni difundió ninguna declaración oficial al cierre de esta nota.

El presidente se manifestó sobre los choques entre agrupaciones estudiantiles peronistas y libertarias en Facultad de Derecho

A pocas horas de los incidentes ocurridos este miércoles en Lomas de Zamora, donde un grupo de militantes opositores arrojó piedras contra la camioneta que lo transportaba en una recorrida, el presidente Javier Milei se pronunció en sus redes sociales sobre el nuevo enfrentamiento entre bandos. El mensaje que se viralizó decía: “LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE KIRCHNERISMO NUNCA MÁS VLLC!” y estuvo acompañado de un video que mostraba los enfrentamientos, difundido por una cuenta vinculada al sector libertario.

Los enfrentamientos entre estudiantes libertarios y peronistas generan preocupación antes de las elecciones provinciales​

El violento episodio obligó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) a pronunciarse: “Repudiamos hechos de violencia. La intolerancia no es admisible en una universidad pública y plural. Una vez recibidas las denuncias correspondientes y con las actuaciones que de oficio se lleven adelante, se aplicará el régimen disciplinario vigente”. Además, sumaron: “La universidad ha sido y es el espacio plural donde conviven distintas disciplinas, enfoques ideológicos y la pluralidad de perspectivas que conviven en la comunidad académica".

Según fuentes vinculadas con las autoridades de la casa de estudios, los referentes de ambas agrupaciones prometieron reunirse en las próximas horas para intentar calmar las aguas. Al momento, en la tarde no se registraron nuevos incidentes, aunque sí hubo presencia policial en las afueras del edificio.

