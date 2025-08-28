El Menem “comunista” explica las diferencias de los verdaderos riojanos con Martín y Lule Menem

“Somos muchos los Menem, hay comerciantes, emprendedores, políticos y trabajadores”, señaló Alfredo Menem, ministro de Desarrollo, Igualdad e Integración Social de La Rioja. Distante de sus primos, remarcó: “A Martín no le conozco militancia, no le conozco que haya recorrido un barrio, ni trabajo político de compromiso”. En Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3) acusó a Martín y Zulema de “usufructuar del apellido para estar en el poder” para "ver cuál es el beneficio que pueden sacar".

Alfredo Menem es ministro de Desarrollo, Igualdad e Integración Social en La Rioja. Además, es el primo de Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, y de Zulemita Menem, hija del expresidente Carlos Saúl Menem. Mantiene un enfrentamiento político con sus primos desde que salieron a la luz los audios que hablan de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad: los acusa públicamente de corruptos.

Ayúdenos con ánimo didáctico a entender a estos porteños endogámicos. ¿Cuántos Menem hay? Hagamos una especie de árbol genealógico resumido y luego vea si nos puede construir aquellos que son progresistas y aquellos que son muy conservadores. Así empezamos a comprender las diferencias.

Lamentablemente hoy somos noticia por estas situaciones. Pero sí, somos muchos los Menem. Hay Menem buenos, hay Menem que se dedican al comercio, hay Menem que se dedican a la política, hay Menem que son emprendedores, que tienen pymes. En La Rioja vas a encontrar un Menem que está arriba de una máquina de Vialidad, o está en un auto de un remis, o un taxi, o que tiene una gomería. Y el árbol más o menos genealógico, desde mi familia con el expresidente, es así: mi abuelo, que se llamaba Óscar Guillermo Menem, y el padre de Carlos Menem, don Saúl, eran hermanos. Mi abuelo con el expresidente, con Carlos, con Eduardo, con Amado, con Munir, eran primos hermanos.

Vinieron juntos de Damasco, de Yabrud. Vinieron juntos en búsqueda de oportunidades, don Saúl y mi abuelo, y directamente se fueron a Anillaco a residir ahí. Después fueron y buscaron más familia en Siria. Hay muchos distribuidos también en otras provincias. En Catamarca tenemos mucha gente que se ha ido a residir ahí, en nuestra provincia vecina, donde hoy hay muchos Menem que están viviendo ahí. Lo primero que hicieron acá fue empezar a trabajar la tierra. Desde la tierra empezaron a ver que, desde lo que es la viña, el viñedo, había oportunidades para poder comercializar. Y de ahí nació lo que es la bodega Menem, la bodega de vino. Siempre fueron muy trabajadores: con camiones de fletes, teniendo fincas, cosechando.

Cuénteme ahora si hay alguna forma genealógica de construir una diferencia ideológica: la que tendría usted por un lado y los otros Menem que comparten su perspectiva de la realidad, y la que tiene Martín Menem, Zulema y ese otro sector.

A Martín Menem no le conozco militancia, no le conozco que haya recorrido un barrio, no le conozco trabajo político de compromiso, de visitar un barrio, de hacerse responsable, de poder generar alguna ayuda a un vecino o a una vecina. Él, cuando era muy chico, el papá era senador, y migró a Buenos Aires. Se quedaron a vivir allá. Después que el expresidente dejó de ser presidente, quedaron viviendo allá, haciendo su vida comercial y financiera. Y vino hace dos años de la mano de Javier Milei. Yo creo que, trayendo la memoria emotiva del expresidente Carlos Menem, en la cual Javier Milei creo que compró, tanto Martín Menem como Zulema y todo su entorno hoy usufructúan del apellido para poder estar en el entorno del poder del país y, segundo, ver cuál es el beneficio que pueden sacar.

Ese usufructo de la memoria emotiva del expresidente Carlos Menem, que como usted dice se insertaron a partir de La Libertad Avanza de vuelta en La Rioja para tratar de reconstruir desde allí una continuidad... ¿Contaban con el apoyo del expresidente Menem? ¿Hay una continuidad ideológica entre ellos?

No. El expresidente Menem no tenía idea. Ya él prácticamente vivió sus últimos tiempos descansando, rodeado de su familia, prácticamente sin información de lo que pasaba afuera. Por eso la verdad que nos duele en el alma tener que salir a explicar en los medios de comunicación esta situación. Hay una apropiación del apellido Menem.

¿Qué cree que Menem diría hoy? ¿Qué diría hoy al ver a Milei y luego a su sobrino presidiendo la Cámara de Diputados?

Primero que el expresidente Menem, con sus errores y con sus virtudes, tenía un partido detrás, que era el Partido Justicialista. Tenía un carisma que te seducía, que te convocaba, que te consensuaba, que te permitía conversar con él. Te generaba una conversación, un debate de compañero a compañero. Los improperios que genera este presidente, que hoy nos representa, nos dan vergüenza ajena: el vocabulario con el cual se dirige hacia las mujeres, hacia los medios de comunicación, hacia los actores, hacia las actrices. Hoy no ha dejado absolutamente ningún sector de la sociedad sin insultar.

El expresidente Menem no era así. En nuestra provincia de La Rioja trajo la Universidad Nacional de La Rioja: él construyó la universidad. Este presidente hoy la está desfinanciando. Generó la promoción industrial. Nuestros parques industriales han crecido gracias a la política de invitar a empresarios e industrias, al menos a nuestra provincia, para que generen mano de obra riojana. Eso fue parte de la industria argentina. Después, obviamente, el mundo, las finanzas, el entorno lo llevaron a desviarse mucho más hacia la derecha y privatizar Aerolíneas, YPF, cosas que no tendría que haber hecho.

Acaba de presentar su libro “Mi hermano presidente” Eduardo Menem, el padre de Martín Menem. Si yo no entiendo mal, en esa época Eduardo Menem, incluso en la etapa riojana, cuando Carlos Menem era más progresista, productivista y nacionalista, era más de derecha que Carlos. ¿Es distinta la ideología de Eduardo Menem a la de Carlos Menem?

Sí. Es totalmente distinta. Como la historia lo marca, Eduardo era mucho más de derecha, mucho más a la altura de lo que hoy estamos viviendo. Un poco menos, no creo que sea tan absurdo como Milei, pero no está muy lejos.

O sea que podríamos decir que ahí sí, en el caso de Martín Menem, refleja una continuidad con Eduardo Menem.

Sí, señor. Así es.

¿Qué pasa en La Rioja cuando los riojanos escuchan lo que está pasando con los Menem y Milei?

Obviamente que genera mucha vergüenza. Todos los hechos de corrupción que se han visibilizado en denuncias diversas, ya sea por filtraciones de audios, por el Boletín Oficial en licitaciones dadas prácticamente a dedo, en sobreprecios o en coimas, siempre estuvieron ligados al mismo entorno: la hermana del presidente, Martín y Lule Menem. Y la verdad que eso nos genera un resquemor, un malestar a todos los riojanos.

¿Por qué? Porque Martín no viene a nuestra provincia. Él fue elegido diputado nacional en defensa de los intereses de los argentinos, pero también de los riojanos. Y a nuestra provincia, desde que asumió Milei, le dejaron de enviar el punto de coparticipación perdido en el año 1989. Todos los presidentes subsiguientes hasta 2023 lo respetaron. Ese punto de coparticipación en los fondos extracoparticipables son 1.300 millones de dólares que le deben a la provincia. Necesitamos un Martín Menem, presidente de la Cámara, que defienda, que otorgue, que interceda para la entrega de esos recursos, para que podamos seguir con los servicios, con las obras, para incorporarlos al sistema.

¿Cuál es su pronóstico de cómo se va a reflejar esto en las urnas?

Eso es lo que estamos trabajando fuertemente: visibilizando, conversando con cada uno de los vecinos y vecinas, siendo agentes multiplicadores para generar conciencia de que ellos representan esto: la acumulación de recursos en pocas manos, que te quiten las pensiones por discapacidad. En nuestra provincia, más de 10.000 familias quedaron sin pensión por discapacidad. Hoy estamos trabajando día y noche para que esas familias tengan la garantía de que van a poder recuperar ese beneficio. Tenemos más de 15.000 trabajadores que perdieron su trabajo por el no envío de fondos a la obra pública. Nuestro parque industrial: casi 2.500 trabajadores perdieron su empleo por la mala política de Milei de liberar la importación.

Pero aún así, ¿gana La Libertad Avanza en La Rioja?

Esperemos que no. Estamos trabajando fuertemente. Nuestros candidatos van a repetir: los actuales diputados nacionales ya están puestos a consideración de la comunidad riojana, para que este 26 de octubre podamos dar un triunfo. Y también estamos trabajando y generando conciencia en medios de otras provincias, para que la comunidad tenga la posibilidad de poner un freno, de no esperar a que nos toque. Que este 26 de octubre, o el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, comience lo que es el freno a esta política y que sea un alto a las malas políticas de Javier Milei.

