La crisis por las investigaciones de presuntas coimas la ANDIS acentuó las internas dentro de La Libertad Avanza. Esto quedó expuesto en los chats de la diputada Lilia Lemoine con Martín Menem mientras el jefe de Gabinete, Guillermo Francos presentaba su informe de gestión.

Aunque parezca inverosímil para los poco avezados en el día a día del Congreso de la Nación, este miércoles en el recinto se repitieron las escenas de peleas entre Lemoine y Marcela Pagano. La primera fue a buscar a la segunda a su bancada, y la acosó durante interpelación que le realizaban los legisladores al funcionario. Sin embargo, la acción de Lemoine no parece haber surgido de su libre albedrío, dado que más tarde se filtró la imagen del chat que mantuvo durante la sesión con Menem en el que hablaban sobre sus burlas a Pagano.

En lo chats, que parecen haber sido fotografiados desde la pantalla del celular de Lemoine por un tercero mientras ella los escribía y que fueron publicados por C5N, se puede leer que ella le dice al titular de la Cámara "yo me puedo parar donde quiera”, mientras que él le responde "se pone nerviosa", en referencia a Pagano.

A continuación, la diputada asegura: "Yo lo miraba a Francos y se jijea”. Y, un renglón más abajo, agrega un dato que demostraría la falta de confianza en el asesor Santiago Caputo, a quien relacionaría con la difusión de los audios de Diego Spagnuolo y revelarían presuntas coimas en el área de Discapacidad. "Además, es de Santiago Caputo. Si mi celu tiene el sticker de…”, escribió Lemoine.

Este último mensaje devela las contradicciones de la excosplayer, que días atrás había afirmado que Caputo era "100% leal" y lo desvinculó de los audios, mientras que acusó duramente a Pagano y su pareja.

Hace apenas unos días Lemoine defendía a Caputo

Desde que saltó el escándalo, Lemoine sostiene que es una operación y no duda en señalar a los presuntos autores. En sus redes sociales, este lunes compartió un video en el que se asegura que los audios de Spagnuolo son armados y editados, y que quienes habrían estado detrás de la maniobra serían Pagano junto con su pareja, el empresario de medios Franco Bimbi y (Santiago) Caputo.

Sin embargo, ese día, horas después se desdijo. Aseguró que no había visto el final del video en el que se acusaba al asesor presidencial y afirmó que él no tenía nada que ver con la “operación”. “Jajaja, lo dije por lo de Pagano, ni había llegado a escuchar el final del video. Ni sé qué dijo sobre Santi Caputo. Pero carece de importancia, Santi es de Las Fuerzas del Cielo y 100% leal a Javier. Lloren inventando historietas, kukas. Marcela Pagando Bimbi”, respondió la diputada a quienes advirtieron que estaba acusando a Caputo.

