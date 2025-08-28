Cristina Kirchner envió un nuevo mensaje a la militancia durante un acto donde Axel Kicillof endureció el tono contra Javier Milei

Los dos máximos referentes de la oposición salieron una vez más al cruce del presidente Javier Milei, quien se encuentra envuelto en un escándalo de presuntas coimas que involucraría a droguerías y a su entorno más cercano. Durante un acto de campaña organizado por Fuerza Patria en Pilar y encabezado por el gobernador Axel Kicillof donde se reunieron médicos, enfermeros, directivos hospitalarios y personal auxiliar, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se hizo presente por medio de un audio grabado que generó silencio expectante entre la militancia.

Desde su reclusión en el domicilio de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde cumple una condena a seis años de prisión por corrupción, Cristina expresó su indignación ante la actual situación política del país y lanzó fuertes críticas contra Milei, con foco en el sistema sanitario. “El Gobierno avanza en una desregulación brutal en la salud, un desfinanciamiento de programas esenciales y un desprecio hacia los trabajadores del sector”, denunció.

Según informaron en el programa "QR!", emitido por Bravo TV de lunes a viernes a las 22, Cristina se hizo eco de la causa judicial donde se investiga la presunta existencia de un esquema de retornos en medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que estuvo bajo la conducción de Diego Spagnuolo hasta que fue desplazado la semana pasada. “La culpa siempre es de los 'kukas', claro", ironizó, al cuestionar las acusaciones del oficialismo que apuntan a que la causa se trata de una operación que busca esmerilar al oficialismo en la inminencia de las elecciones legislativas bonaerenses del próximo 7 de septiembre.

Cristina Kirchner comparó la situación de Karina Milei por los audios de las coimas con la suya por Vialidad: "Es infinitamente peor"

Por su parte, Kicillof endureció el tono contra el presidente. “El Gobierno está contra los humildes, los trabajadores, los jubilados, la educación pública y el sistema de salud. Milei, el pueblo ya te descubrió: sos un estafador, un miserable empleado de las corporaciones y de los sectores de poder”, enfatizó el gobernador bonaerense.

La difusión del audio grabado por la exmandataria en el marco de la campaña electoral apunta a mantener alguna presencia entre la militancia ahora comandada tanto por Kicillof como por Máximo Kirchner.

LB / FPT