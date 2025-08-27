Taiano pidió la imputación de la exfiscal Fein y el juez De Campos por no preservar la escena del crimen en el caso Nisman

En una causa paralela a la que investiga la muerte del exfiscal Alberto Nisman, el juez Manuel De Campos y la exfiscal Viviana Fein fueron imputados por, presuntamente, no haber preservado la escena del crimen en la torre de Le Parc, en Puerto Madero.

El pedido de imputación a los dos funcionarios judiciales encargados de las primeras pesquisas en el departamento de Nisman fue realizado por el fiscal federal Eduardo Taiano ante el juez federal Julián Ercolini. Tanto De Campos como Fein se encontraban de turno cuando fue encontrado sin vida el cuerpo del fiscal de la causa de la AMIA, el 18 de enero de 2015.

De acuerdo a Taiano, “la desidia con la que actuaron los magistrados impactó de manera directa en el curso de la investigación” dado que, según describe, ingresaron al departamento más de 80 personas entre peritos, agentes y funcionarios antes de que se relevaran las pruebas.

La exfiscal Viviana Fein dirigiéndose a los medios

La causa fue iniciada a partir de una denuncia de Elisa Carrió y busca determinar si existieron o no irregularidades en la preservación de la escena del crimen. En el expediente también fueron acusados agentes de Policía Federal, de la Prefectura Naval y Sergio Berni.

Berni pidió su sobreseimiento

Sergio Berni, quien era viceministro de Seguridad al momento de la muerte de Nisman, rechazó la acusación y apuntó contra Fein y de Campos por la responsabilidad en la escena del crimen. "Debo señalar que, en el tiempo que me encontré presencialmente en el dormitorio, se encontraba presente el juez De Campos, otros funcionarios judiciales y finalmente la fiscal Fein. Por lo que, en todo momento, las autoridades judiciales estuvieron a cargo del operativo y el control de la escena”, señaló en el escrito que presentó en el expediente en mayo de este año.

Además, Berni sostuvo: “Al arribar al departamento donde residía el Dr. Nisman me encontré con un escenario caótico. La madre del fiscal, su tía y un médico personal ya habían ingresado previamente al departamento, movidos por la desesperación lógica de un familiar que busca respuestas inmediatas. Posteriormente, y a solicitud de ellos, había arribado el médico de Swiss Medical, todo ello antes de la intervención de las fuerzas de seguridad. Es evidente que el departamento ya había sido transitado antes de que pudiera establecerse un control formal”.



