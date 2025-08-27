Sergio Torres, denunciante de PAMI en Santa Cruz: "Me dijeron que no se puede tocar a los protegidos de Lule Menem"

El 24 de octubre de 2024, Sergio Torres, el delegado de PAMI en Caleta Olivia, Santa Cruz, se reunió con el titular nacional del organismo, Esteban Leguízamo y le planteó que el presidente distrital de La Libertad Avanza, Jairo Henoch Guzmán, exigía que todos los empleados aporten el 10% de su sueldo para la actividad de La Libertad Avanza. “Me dijo que no me podía dar una mano porque Jairo es un protegido político de Lule Menem”, contó en diálogo con PERFIL.

Según Torres, además de Leguízamo, otros dirigentes de La Libertad Avanza escucharon sus reclamos. El número dos del organismo, Carlos Zamparolo, lo llamó de parte de Menem luego de que su denuncia se hiciera pública, le pidió las pruebas que tenía para acusar a Henoch Guzmán y nunca más se contactó.

Exfuncionaria del PAMI que denunció "corrupción": "Karina Milei es una cajera sin escrúpulos"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Después de ser desplazado de su cargo, Torres se reunió con el diputado Santiago Pauli, de Tierra del Fuego: “Yo no puedo hacer nada”, habría sido la respuesta que le dio el legislador. El dirigente salió de la oficina y se fue al despacho de Martín Menem. “Me paré en la puerta, había un guardia de seguridad, y le dije a las secretarias: ‘Vengo a denunciar un corrupto’. Me hicieron pasar, les conté lo que pasaba, hicieron llamados y me dijeron que les contara todo por mail. Lo envié, me contestaron ‘recibido’ y nunca más tuve noticias”, contó Torres.

La historia de Torres explotó en los medios nacionales en mayo de 2025 con la filtración de mensajes que intercambió con Henoch Guzmán. Hoy su testimonio, luego del escándalo de los audios de Diego Spagnuolo y del avance en las causas contra los funcionarios de PAMI en Chaco, cobra otra relevancia. Su acusación apunta apunta contra la mano derecha de Karina Menem, pero también demuestra que en el oficialismo se hace oídos sordos a cualquier advertencia.

Acusaciones cruzadas por el PAMI Santa Cruz

Consultado por PERFIL, Henoch Guzmán negó todas las acusaciones y contó que el juez de Caleta Olivia, Gabriel Contrera Aguero, desestimó la demanda. “Fue estrategia para desviar el foco de atención de la verdadera razón por la que Torres fue desvinculado. Se lo despidió por presentar un certificado médico y dejar acéfala la oficina a su cargo para irse a Buenos Aires a ver un recital de Romeo Santos”, contó.

Entregar a Menem para salvar a Karina

En PAMI se abrió un sumario contra Henoch Guzmán y fue desestimado. Según respondieron desde el organismo a PERFIL, la decisión se tomó “por falta de pruebas”.

Según Torres, la razón por la que dice Henoch Guzmán que fue desplazado es una excusa. El exfuncionario contó que es cierto que acompañó a su esposa a Buenos Aires, que tenía entradas para ir a ver a Romeo Santos, pero que él aprovechó la oportunidad del viaje para tener la reunión con Leguízamo. Para ese momento, si bien todavía mantenía su cargo en la oficina de Caleta Olivia, la tensión con su jefe político había llegado al máximo.

Torres fue candidato de La Libertad Avanza en Santa Cruz en 2023 y luego fue nombrado en el PAMI. Desde el principio aceptó el presunto requisito del 10% y lo entendió como parte de un compromiso militante, ya que el partido en Santa Cruz requería dinero para sostener su incipiente estructura partidaria.

El problema comenzó, según Torres, cuando una médica que había sido contratada para auditorías hizo un reclamo administrativo había un error en su nombramiento. El malentendido derivó en una discusión y Henoch Guzmán le habría planteado a su funcionario que la profesional también debía hacer la contribución. Ese fue el disparador de una pelea entre los dirigentes que terminó en escándalo.

Los “aportes hormiga” de los funcionarios de PAMI y Anses al armado libertario

El 24 de octubre de 2024, luego de la reunión con Leguízamo, Torres supo que no iba a contar con respaldo en Nación. Regresó a su provincia y, el 8 de noviembre, presentó la denuncia. Además, habló con la prensa y compartió mensajes de los pedidos de dinero. Su caso se parece mucho al de otras provincias, como Misiones o Chaco, donde también se denunciaron circuitos de recaudación ilegal de dinero.

Según Torres, la orden de recaudación se extendía también a las personas que habían sido nombradas en otros organismos nacionales como ANSES o Migraciones. El dinero, de acuerdo a su denuncia, se enviaba a través de transferencias. Y, según pudo saber, luego de la polémica se comenzó a cobrar en efectivo.

Henoch Guzmán niega todo y sostiene que “no existe ningún partido por fuera de lo que establece la ley 26.215”. El dirigente repitió, desde el inicio del escándalo, que todo se trata de una operación en su contra.

Denuncia de diezmo en Misiones: un dirigente libertario apuntó a “Lule” Menem

Torres sostuvo que él no fue notificado todavía de la desestimación judicial y sostiene cada una de sus palabras desde noviembre de 2024. Cuando se fue de La Libertad Avanza comenzó a armar su partido, Vientos de Libertad Santacruceño. Tuvo un acercamiento con el PRO y con Provincias Unidas por Santa Cruz y acaba de ser designado como consejero en el Hospital SAMIC por el gobernador, Claudio Vidal. De ahí que sus adversarios digan que las acusaciones son especulaciones políticas.

Sea con intencionalidad política o no, la trama que describe Torres tiene puntos en común con otras historias que por estos días inquietan al oficialismo: circuitos de recaudación ilegal, el liderazgo de Lule Menem y la indiferencia por parte de las autoridades a la hora de escuchar alertas.

“No me sorprende lo que está pasando estos días. Hace rato que lo advertimos y lo veíamos venir. Para mí, es una confirmación más de lo que nosotros ya sabíamos que pasaba”, reflexionó Torres.

Gi

