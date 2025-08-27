Estados Unidos da luz verde a vacunas actualizadas contra el Covid

Las autoridades reguladoras de EE.UU. aprobaron versiones actualizadas de la vacuna contra el covid, aunque este otoño solo un grupo mucho más reducido de personas podrá recibirla.

El miércoles, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) autorizó las vacunas contra el covid dirigidas a las cepas relacionadas con la variante JN.1 predominante para las personas mayores de 65 años o con enfermedades subyacentes. El año pasado, todas las personas podían recibir una dosis de refuerzo contra el covid.

Las acciones de Moderna Inc., Pfizer Inc. y Novavax Inc. apenas registraban cambios a las 1:09 p.m. del miércoles en Nueva York. Todas estas empresas fabrican vacunas contra el covid-19 aprobadas por la FDA para su uso este otoño.

La aprobación de la FDA de una vacuna estacional suele ser una formalidad que atrae poca atención, pero las vacunas se han convertido en un tema candente en los últimos años. Han sido objeto de un escrutinio aún mayor desde que Robert F. Kennedy Jr., crítico de las vacunas, fue nombrado director del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de EE.UU. este año.

Bajo su liderazgo, las agencias que forman parte del HHS han adoptado una postura más dura con respecto a las vacunas. En uno de sus cambios más drásticos, la FDA anunció en mayo que solo daría luz verde a las vacunas para las personas mayores y aquellas con enfermedades subyacentes. La decisión significaba que quienes no cumplen los requisitos para recibir las vacunas solo pueden obtenerlas si su médico les receta la vacuna fuera de lo indicado por la normativa, y es posible que el seguro no la cubra.

Cada año, los asesores de la FDA se reúnen para decidir formalmente qué cepas incluir, normalmente en consonancia con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Una vez seleccionadas, los fabricantes, como Moderna y Pfizer, producen grandes cantidades de la vacuna.

Posteriormente, la FDA aprueba la nueva fórmula, lo que permite a las empresas enviar las dosis a farmacias, hospitales y clínicas.

Autorizaciones de vacunas para niños

Pfizer también recibió la autorización de la FDA para su vacuna contra el covid-19 en niños de hasta 5 años que tengan al menos una afección subyacente que los ponga en alto riesgo de padecer la enfermedad en forma grave. Además, la vacuna de Novavax está aprobada para personas de 12 años o más con riesgo elevado.

En julio, la vacuna de Moderna obtuvo la aprobación para niños de hasta 6 meses.

Todas las vacunas estaban anteriormente en el mercado bajo una autorización de emergencia relacionada con la pandemia. Ahora Kennedy ha revocado esa autorización.

Limitar el número de personas que reciben las vacunas podría significar que más personas contraigan covid-19 o tengan una evolución peor, en los próximos meses. Sin embargo, las vacunas ya eran muy impopulares. Solo el 23% de los adultos de EE.UU. y el 13% de los niños recibieron la dosis de refuerzo contra el covid-19 que se puso a disposición el otoño pasado, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.