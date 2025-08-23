La Libertad Avanza suma heridos: Carrizo y Cornet se unen a la campaña

Tras la presentación de la lista de candidatos a diputados que dejó algunas sorpresas y ratificó a Gabriel Bornoroni como el principal armador en la provincia, La Libertad Avanza (LLA) se reunirá este lunes, a puertas cerradas y lejos de la prensa.

El encuentro servirá para presentar su nuevo “Comando Integral de Campaña”, una de las principales novedades, el cual estará formado por nombres fuertes extrapartidarios. A este nuevo cuartel general libertario, diseñado para enfrentar una elección compleja, se sumarán varios de los “heridos” que dejaron los distintos armados. Entre ellos están la diputada radical Soledad Carrizo y el intendente de Villa Allende y referente del PRO, Pablo Cornet.

También estarán presentes dos figuras ya conocidas en los pasillos de LLA, el senador Luis Juez y el dirigente de Jesús María, Luis Picat, uno de los abanderados de los “radicales con peluca”, ya muy alejado de cualquier tipo de retorno a las filas del centenario partido.

El objetivo de estas incorporaciones es claro: sumar territorio y equipos de trabajo. “Van a estar presentes en las recorridas en el interior, van a estar en Río Cuarto, San Francisco, Villa María, Carlos Paz, donde se los necesite”, graficó un referente libertario. “En este momento todos los que coincidan con las ideas del presidente Javier Milei pueden sumarse a trabajar. Las puertas están abiertas”, agregó.

Soledad Carrizo es una dirigente del riñón de Rodrigo de Loredo, incluso estaba ubicada en el segundo lugar en la lista que presentó “Generación X”, el núcleo radical que pugnaba con Ramón Mestre, antes de que decidiera bajarse de la compulsa. En tanto que Cornet siempre coqueteó con ocupar un casillero en las filas del PRO, pero luego de las últimas peleas internas, decidió permanecer al margen de esta elección, hasta ahora.

Este paso de la “ambulancia libertaria” para sumar a los lesionados de otras fuerzas fue visto con aprobación en Buenos Aires. La lista de candidatos tiene un bajo perfil, son personas poco conocidas en el ambiente político y, si bien ser “los candidatos de Milei” es un respaldo, no viene mal formar equipos con más pisada en algunos puntos clave de la provincia.

Foto de candidatos

Los cabezas de lista, Gonzalo Roca y Laura Soldano viajaron el jueves a Buenos Aires. Fueron horas intensas. Los candidatos conversaron con sus pares, hubo algunos lineamientos generales de cara a lo que será un futuro contacto con la prensa. Sin embargo, tal vez el motivo central del viaje fue la foto oficial en un estudio de fotografía. En ella, Roca y Soldano posaron junto a los dos primeros candidatos de cada provincia.

En la foto participó el propio presidente Javier Milei; estuvo también su hermana Karina, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Estos dos últimos se encuentran envueltos en un escándalo que se está investigando y que suma nuevos capítulos cada día. Todo se originó con la filtración de supuestos audios del (ahora ex) titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, en el que admite que Karina recibe coimas de laboratorios a través de su ladero, Eduardo ‘Lule’ Menem. Este tema genera preocupación en referentes libertarios y amenaza con dilatar los tiempos en que los candidatos saldrán a hacer apariciones públicas por la complejidad de la trama.

La foto oficial fue difundida en los perfiles en redes sociales de La Libertad Avanza con un mensaje contundente: “Los candidatos para terminar de cambiar la historia de la Argentina”.

Ni Laje, Juez o Bornoroni: Gonzalo Roca encabezará la lista de La Libertad Avanza en Córdoba

“Soldano es una ciudadana común”

Gonzalo Roca recorre la provincia desde hace varios años junto a Bornoroni y eso le da cierta solidez argumen tativa a la hora de explicar qué pretende llevar al Congreso. Sin embargo, Soldano no tiene aún ese entrenamiento y, por si fuera poco, aparecieron diversos videos que se viralizaron a nivel nacional donde se explaya con explicaciones místicas respecto a la figura de Javier Milei.

Uno de los armadores del partido en diálogo con este medio señaló que no lo ven como una debilidad: “Es una ciudadana común, no viene de la casta política, no le robó a nadie, junto a su marido le dan trabajo a un montón de gente en Río Cuarto y no tiene nada para ocultar. ¿Prefieren que vengan los mismos de siempre que hablan lindo pero se roba ron un país?”, ironizó.

Preocupación por cuestionamientos a Luis Juez

Algunos armadores de La Libertad Avanza vieron con preocupación un movimiento en redes sociales poco frecuente entre los propios. Varias cuentas libertarias cuestionaron con dureza al senador Luis Juez por sus últimos votos en la Cámara de Senadores, entre ellos algunas de las marcas insignias en redes como La Derecha Diario, o el propio Daniel Parisini (alias Gordo Dan) quienes le dedicaron duros posteos al cordobés.

“Luis Juez, después de apoyar a La Libertad Avanza en Córdoba y decirle ‘amigo’ a Milei, votó en el Senado para voltear los decretos delegados que permitieron reformas clave en los ministerios de Economía, de Seguridad, de Salud, de Cultura, y el AABE…”, escribieron desde el medio de referencia de la derecha, y varios libertarios famosos lo retuitearon.