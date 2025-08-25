PAMI Chaco cambia de conducción en medio de denuncias por coimas y un frente judicial abierto

Se confirmó la designación de Alejandro Exequiel Alloatti como nuevo director de la Unidad de Gestión Local XIII de PAMI, en reemplazo de Silvia Arolfo, quien fue apartada del cargo en medio de crecientes denuncias de corrupción que golpean a la obra social de jubilados en la provincia.

Alloatti, abogado y docente con especialización en derecho administrativo, ocupaba hasta ahora el cargo de subsecretario de Fiscalización Urbana del municipio de Resistencia. Su desembarco fue formalizado por resolución firmada desde la dirección ejecutiva nacional.

El cambio de autoridades no se produjo en un contexto neutro: la Justicia Federal de Resistencia avanza con una investigación por presuntos pedidos de coimas y contrataciones irregulares en el PAMI local. El expediente ya derivó en allanamientos y mantiene bajo la lupa a Alfredo Moreno, coordinador administrativo de la delegación y tesorero de La Libertad Avanza Chaco.

El jueves, agentes federales requisaron las oficinas de la empresa Sakura Turismo, señalada como proveedora de viajes para jubilados y vinculada a Moreno. Allí secuestraron computadoras, teléfonos, dispositivos de almacenamiento y documentación contable que ahora será peritada.

Allanaron una empresa vinculada a un funcionario de PAMI Chaco y tesorero en La Libertad Avanza

Cruces públicos con el Colegio Médico

En paralelo a la pesquisa judicial, Moreno protagonizó una dura disputa con el Colegio Médico del Chaco, al que acusó de sobreprecios, doble facturación y “fallas graves” en la atención a afiliados. “Nos metimos en la caja de este organismo y de ahí salen denuncias sin fundamentos”, sostuvo en conferencia de prensa.

La respuesta no tardó en llegar: el presidente del Colegio, Santiago Romero, rechazó de plano las acusaciones y desafió a Moreno a “aportar pruebas en la Justicia”. Calificó sus dichos de “muy graves” y denunció un intento de desprestigiar a una institución que, según remarcó, “fue ejemplo durante años”.

La causa que compromete a La Libertad Avanza Chaco

Las sospechas sobre el manejo del PAMI chaqueño no se limitan a las contrataciones. El fiscal federal Patricio Sabadini investiga también una presunta red de afiliaciones partidarias falsas y aportes compulsivos a empleados de PAMI y ANSES, que involucra a referentes libertarios en la provincia.

El nombre que más resuena es el de Alfredo “Capi” Rodríguez, presidente de La Libertad Avanza en Chaco y delegado regional de ANSES, quien deberá presentarse a indagatoria el 28 de agosto. Está acusado de falsedad ideológica, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público en concurso real.

En la causa ya declararon 45 testigos: 39 de ellos aseguraron que nunca firmaron voluntariamente su afiliación al partido y algunos incluso afirmaron no estar en condiciones físicas o cognitivas de hacerlo.