La diputada nacional y referente del bloque Coherencia, Marcela Pagano, redobló su disputa con la libertaria Lilia Lemoine, asegurando que es “un títere” manejado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Ayer, durante la sesión del Congreso y en medio de la exposición del informe de gestión del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el cruce se volvió tenso, con gritos, insultos y filmaciones que se viralizaron.

A partir de una entrevista radial posterior, Pagano aseguró que Lemoine no actuó sola y apuntó directamente al presidente de la Cámara Baja y responsable del bloque. Dijo además que: "Lo que pasa es que ustedes ahora ven y tienen pruebas de que la persona que maneja a este títere es lamentable, el propio presidente de la Cámara".

De acuerdo a lo que relató, esta situación se repite “desde el momento de la asunción”. Sobre Menem, disparó: “Como se le va de las manos y no puede ni conducir un Fitito, lamentablemente trata de hostigar y callar las voces que lo incomodan, haciendo este tipo de papelones”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La acción de su par libertaria al pararse frente a una de las cámaras de DiputadosTV, ocupando gran parte del plano en vivo, provocó que Pagano describiera la escena: “Mire lo que hace, el espectáculo de una persona que no está en sus condiciones”. Así, la legisladora resumió el conflicto en diálogo con Radio Mitre: “Me amenazó Lemoine, pero obviamente la manda él. Lo de Martín Menem es lamentable. Debe estar nervioso porque tiene muchísimas cosas que explicar, no le cierran los vínculos y tampoco le funciona la estrategia para desmentir la red de corrupción”.

Acerca de los audios de Spagnuolo que mencionan presuntas coimas, la diputada sostuvo: “Tiene que investigar la Justicia. A mí me lo presentó el propio Javier Milei, era uno de sus mejores amigos. El presidente es muy selecto con su grupo y esta persona entraba a Olivos los domingos. Creo que tiene el doble de entradas que el propio Francos".

Pagano además negó cualquier vinculación con la difusión de las grabaciones: “Yo pongo mi celular a disposición de la Justicia para el peritaje que sea y no hay ningún chat borrado ni llamada. Lo pongo a disposición e invito a que hagan lo mismo los Menem (…) que la trajeron (a la droguería Suizo Argentina) al Gobierno, hicieron los nexos”.

Marcela Pagano compartió públicamente la imagen de un chat entre Lilia Lemoine y Martín Menem

Imagen del intercambio de mensajes difundida por Pagano

El conflicto entre las diputadas es de larga data y refleja la interna que se vive desde hace meses dentro de la coalición La Libertad Avanza (LLA). A partir de las preguntas sobre el escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la jornada caliente se produjo tras la difusión de audios en los que Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, denuncia un sistema de sobornos y sobreprecios en la compra de medicamentos.

Segundos después del episodio en el Congreso, Pagano compartió una captura de pantalla de una conversación paralela entre Lemoine y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto a un duro mensaje: "La casta tiene miedo... Martincito tiene mieeeedo...", escribió la ahora integrante del bloque Coherencia.

Al revisar los chats, se ve cómo ambos funcionarios se burlaban de lo ocurrido en la sesión: Lemoine aseguró, “Yo me puedo parar donde quiera”, y Menem respondió, “Se pone nerviosa”, en referencia a Pagano. También, la libertaria comentó de manera jocosa: “Yo lo miraba a Francos y se jijeaba”, y escribió otro mensaje que no fue enviado según la captura compartida por Pagano, en el que apuntaba: “Además, es culpa de Santi Caputo, si mi celu tiene el sticker de...”.

mv/fl