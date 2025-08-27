La diputada nacional Rocío Bonacci sufrió un accidente en la ruta 9 mientras viajaba hacia Buenos Aires junto a su padre, el dirigente político José Bonacci. El vehículo oficial de la Cámara de Diputados perdió el control y terminó a un costado de la ruta.

El incidente ocurrió a la altura de Ramallo. El auto es un Nissan Sentra conducido por un chofer oficiali. “Se durmió el chofer, despistó, nos comimos una zanja y de milagro estamos vivos”, dijo José Bonacci. Las fotos muestran a su hija con algunas lastimaduras y sangre en la cara.

