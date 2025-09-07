Las hermanas viudas negras que seducían y robaban en CABA

Tras semanas de vigilancia, un grupo operativo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires irrumpió en una vivienda de la calle Violeta Parra al 1700, en el barrio Rodrigo Bueno. Allí detuvieron a Daiana, una joven de 28 años, de nacionalidad colombiana. No era una sospechosa cualquiera: se trataba de la hermana de Heidi, la mujer capturada recientemente cuando intentaba huir hacia Bolivia, acusada de integrar una banda de “viudas negras”.

El procedimiento estuvo a cargo de la División Robos y Hurtos Norte. En la requisa, la detenida llevaba consigo joyas de oro y dos teléfonos celulares. Dentro del domicilio, los agentes encontraron otros elementos comprometedores: más dispositivos móviles, chips y tarjetas de memoria, dinero en moneda extranjera, perfumes, prendas de vestir, un inhibidor de señal y pastillas de Zolpidem, un ansiolítico que suele usarse para adormecer a las víctimas.

La investigación había comenzado en julio, cuando un hombre de 37 años denunció haber conocido a una mujer por una aplicación de citas. Según relató, tras compartir una comida y algunas bebidas en su casa, perdió el conocimiento y despertó al día siguiente despojado de joyas, dinero, una notebook, su celular y otros bienes personales. Días después, el 30 de julio pasado, la Policía detuvo a la falsa seductora: era Heidi.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El caso tomó un giro clave con la detención de tres hombres por un robo automotor. Al establecer que uno de ellos convivía con “Heidi”, los investigadores lograron trazar un hilo entre los distintos episodios y llegar hasta la hermana ahora detenida.

La causa está en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 40, a cargo del juez Pablo De Simoni, quien avaló la detención y dispuso nuevas medidas. La Justicia busca determinar hasta dónde llegaba la red delictiva y si ambas hermanas actuaban en conjunto en otros hechos similares.