Cuatro mujeres mayores que vivían en el geriátrico Sagrada Familia, en el centro de Mar del Plata, murieron en la madrugada de este miércoles como consecuencia del incendio que se desató en el establecimiento. Además, varios residentes, empleados y trece policías resultaron afectados por inhalación de humo y requirieron atención médica inmediata.

Tres de las víctimas fatales fallecieron en el lugar, antes de poder recibir ayuda; la cuarta fue rescatada por los bomberos y trasladada el Hospital Interzonal General de Agudos, pero murió poco después. Fueron identificadas como Teresa Caporaleti (95 años), Beatriz Méndez (95 años), María Vásquez (80 años) e Inés Golman (79 años).

Los bomberos intentan averiguar cómo comenzó el incendio del geriátrico

El foco se inició cerca de las dos de la madrugada del martes en la habitación 12 del primer piso del establecimiento Sagrada Familia. El lugar está ubicado en Jujuy al 1100, entre 11 de Septiembre y Balcarce, a seis cuadras de la playa de La Perla. Desde esa habitación, la saturación de humo se propagó a otros sectores. La causa del incendio permanece bajo investigación, con pericias a cargo de los bomberos y la policía científica.

En el hogar dormían 38 adultos mayores, junto con personal del geriátrico. Dotaciones de bomberos, ambulancias del SAME y efectivos policiales participaron en la evacuación. Los residentes fueron trasladados a otros centros, ya que la operadora del lugar cuenta con otros establecimientos en la zona, o reubicados en geriátricos ofrecidos por colegas del propietario. Trece efectivos policiales resultaron afectados por el humo; uno permanece internado.

El secretario de Seguridad municipal, Rodrigo Gonçalves, indicó que el incendio no alcanzó gran magnitud, pero que la cantidad de humo complicó la situación en un lugar con personas de movilidad reducida. Aseguró que el geriátrico había sido inspeccionado el 22 de octubre y no se habían detectado irregularidades.

Gonçalves añadió que el Municipio realiza el seguimiento y acompañamiento a las familias de las personas afectadas, y destacó que las habilitaciones de geriátricos corresponden al ámbito provincial, mientras que las inspecciones de seguridad son municipales.

