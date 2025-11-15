sábado 15 de noviembre de 2025
El desastre de Ezeiza

La valentía de los bomberos entre las llamas: "Arden plástico y gasoil, tenemos cuatro líneas de ataque..."

En medio del incendio de la fábrica de agroquímicos Flamia, trascendieron imágenes del infierno que encontraban los servidores públicos en el lugar luego de la gran explosion. Los detalles de una tarea que llevará enorme trabajo hasta la extinción. Video

La foto que alcanzó a sacar uno de los bomberos en el incendio de Ezeiza.
La foto que alcanzó a sacar uno de los bomberos en el incendio de Ezeiza. | NA

El video no dura mucho, pero es estremecedor: uno de los bomberos registró algunas imágenes del terrible escenario en el que se encontraron los servidores públicos cuando avanzaron sobre las llamas que convertían a buena parte del Parque Industrial de Ezeiza en un infierno.

En ese momento había unas 20 dotaciones de bomberos en la zona, y se enscucha en el audio de quien registra algunas imágenes, borrosas por el calor y el humo, informar que "el fuego toma todo un galón de materia prima de plástico y parte de un tanque de gasoil".

Luego el bombero agrega "tenemos cuatro líneas de ataque", en la tarea de cortar con sus mangeras el avance de las llamas, que estaban completamente descontroladas.

Los municipios de Ezeiza, La Matanza, Esteban Echeverría y Cañuelas emitieron alertas pidiendo a los vecinos que permanezcan en sus casas con puertas y ventanas cerradas por la posible emanación de gases tóxicos.

