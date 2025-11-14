Alerta Roja en La Matanza y Ezeiza por los gases de la explosión: recomiendan cerrar ventanas y no salir a la calle

La terrible explosión y el incendio que destruyó la fábrica de agroquímicos de la empresa Flamia en el Parque Industrial de Ezeiza, hizo que tanto en ese municipio, como en La Matanza, lanzaran un alerta a los vecinos de las áreas circundantes, para que cierren las ventanas de sus casas y eviten salir a la calle, ante el riesgo de que el incendio haya generado gases de algún grado de toxicidad.

El sistema sanitario de toda la provincia de Buenos Aires adoptó el Código Rojo ante la emergencia . El siniestro comenzó alrededor de las 21 horas del viernes, pero pasadas dos horas seguían las explosiones y el personal de salud aún no había podido ingresar a la zona.

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, en diálogo con TN, informó a las 22hs: "Estamos tratando de acercarnos al lugar, pero el fuego arde y son varias las industrias que están siendo alcanzadas por el fuego. La explosión fue tremenda".

"Yo vivo a 15 cuadras de ahí, explotaron los vidrios de mi casa, estamos evacuando a toda mi familia, fue tremendo", relató el mandatario sobre lo que vivió en carne propia.

El intendente además señaló que aún se desconocen las causas de la catástrofe. "Estamos trabajando fuertemente para apagar el fuego y después para ver qué es lo que ocurrió, pero todavía no sabemos por el fuego"

Producto de la explosión, al menos 15 heridos fueron trasladados a la Clínica Monte Grande, todos fuera de peligro.

El aeropuerto de Ezeiza opera con normalidad

El Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, conocido comúnmente como Aeropuerto Internacional de Ezeiza, continúa operando con normalidad, indicó la empresa Aeropuertos 2000.

"Esto está lejos del Aeropuerto de Ezeiza, hay unos 5 o 6 kilómetros... No podemos determinar todavía si era una avioneta que despegó de ahí o no", indicó Granados.

