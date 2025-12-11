Alertan por un aumento de muertes evitables entre adultos mayores por falta de acceso a medicamentos

En el programa "Bienvenidos al tren" de Bravo TV, especialistas señalaron un dato que preocupa al sistema sanitario: está aumentando la mortalidad evitable entre adultos mayores por la falta de acceso a medicamentos esenciales. Según explicó el médico Oscar Atienza, la situación ya muestra indicadores más graves que los registrados en la pandemia.

El conductor Juan di Natale abrió el debate consultando por el incremento de fallecimientos asociados a enfermedades crónicas mal controladas. Atienza fue contundente: “Si una persona hipertensa o diabética no accede a sus medicamentos, o empieza a partir pastillas y estirar las dosis, el riesgo de ACV, infarto o muerte aumenta inmediatamente”.

Un estudio reciente en Córdoba —extrapolable al resto del país por la calidad de los registros— reveló un exceso de mortalidad del 11% en personas mayores de 65 años. “Durante la pandemia fue del 10,6%. Hoy la cifra es más alta, y está directamente relacionada con la falta de medicamentos”, advirtió el especialista. Señaló además que, por la dinámica de las enfermedades crónicas, la tasa real será aún mayor cuando se evalúe dentro de unos años.

Di Natale coincidió en que el panorama solo tenderá a profundizarse si no se revierte el recorte en el acceso a fármacos y el deterioro del poder adquisitivo de los jubilados.

Atienza explicó que el problema no afecta solo a quienes mueren: “El que no fallece queda con secuelas permanentes. Vemos más internaciones prolongadas, más rehabilitación y más personas que pasan de llevar una vida activa a depender de su familia”. Esta situación, remarcó, termina siendo más costosa para el sistema de salud que garantizar el acceso a la medicación.

Durante la charla, otra panelista sumó una preocupación adicional: el deterioro de la calidad de vida. Atienza coincidió y detalló que la morbilidad también crece. “Diabéticos sin tratamiento, personas con dolores crónicos, ACV, infartos… quienes sobreviven cargan secuelas de por vida”.

Uno de cada tres adultos mayores sufre al menos una caída al año

La crisis sanitaria —sostuvo— golpea tanto a los mayores como a los niños: “Faltan medicamentos para los abuelos y vacunas para los chicos. Ya hay ocho muertes infantiles que podrían haberse evitado”.

Atienza enumeró brotes inusuales de enfermedades que habían sido controladas por décadas: sífilis, tuberculosis, sarampión, paperas, tos convulsa, dengue, fiebre amarilla, incluso hantavirus. “Como médico, nunca había visto un caso de sarampión, y hoy tenemos rebrotes”, señaló.

Para cerrar, el especialista planteó una advertencia general: “Todos los indicadores están desacomodados. El sistema de salud público necesita una revisión profunda. Hay algo que no está funcionando y no se está viendo”.

LB