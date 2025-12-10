Christian D’Alessandro: “Una pareja de jubilados necesita seis haberes mínimos para subsistir”

En diálogo con Canal E, Christian D’Alessandro, abogado previsional, analizó la crítica situación de los jubilados frente al estancamiento de haberes y la ausencia de una reforma previsional cercana.

La brecha entre la mínima y el costo real de vida

El abogado previsional advirtió que un reciente estudio de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires expuso con crudeza la distancia entre la jubilación mínima y la canasta básica que necesitan los adultos mayores. Según explicó, “una pareja de jubilados necesita seis haberes mínimos para poder subsistir”, lo que agrava un escenario histórico de pérdida del poder adquisitivo.

D’Alessandro señaló que el Congreso no trataría en lo inmediato una reforma previsional, pese a que la situación es crítica. Recordó que la canasta elaborada por la defensoría porteña confirma lo que se viene observando desde hace años: “a los jubilados cada vez les alcanza menos, y eso es preocupante”.

El especialista subrayó que cerca del 80% de los jubilados cobra la mínima, lo que profundiza la desigualdad: “Hay una gran brecha entre la jubilación mínima y la canasta básica que necesitan para vivir”.

Impacto de la reforma laboral y caída en la recaudación

Consultado sobre si una eventual reforma previsional podría mejorar la situación en 2025, D’Alessandro fue contundente:“Lamentablemente no creo”. Explicó que la reforma laboral impulsada por el Gobierno reduciría las contribuciones patronales, lo que afecta directamente los ingresos del sistema previsional.

Actualmente, el aporte del trabajador (11%) y la contribución patronal (16%) representan alrededor del 60% de la recaudación de ANSES. Con la reducción propuesta, advirtió: “El sistema de recaudación va a caer, porque hay tres puntos menos por cada trabajador”.

A esto se suma la condonación de multas e intereses a empleadores, lo cual también disminuiría recursos destinados a sostener jubilaciones. D’Alessandro remarcó que el 40% restante proviene de impuestos como el IVA, que también pueden caer ante una contracción económica: “Indefectiblemente eso tiende a ser un cuello de botella que termina afectando a los jubilados actuales”.

Consecuencias sobre medicamentos y subsidios

El abogado advirtió sobre decisiones recientes como la reducción del impuesto PAIS, que impacta en la financiación de medicamentos del PAMI. Señaló que “una parte importante del impuesto país iba destinada a solventar los medicamentos al 100% de cobertura”, y que su baja beneficia solo a “un puñadito” de personas que pueden viajar o comprar productos importados, mientras millones de jubilados pierden cobertura esencial.

Con énfasis, marcó: “La pregunta es qué queremos: que unos pocos viajen a Brasil más barato o que los jubilados puedan pagar los remedios que les salvan la vida”.



