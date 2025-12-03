Día del Médico: quién era Carlos Finlay, el pionero del tratamiento de la fiebre amarilla en América Latina

La Confederación Panamericana de Medicina aconsejó en 1953 celebrar el Día del Médico el 3 de diciembre en distintos países de América, fecha en la que nació el científico y doctor cubano Carlos Finlay Barres en 1833. Su labor sentó las bases para el control de la fiebre amarilla y, aunque inicialmente sus postulados no fueron aceptados por la comunidad, con el tiempo demostró su impacto y marcó un legado en la lucha contra las epidemias.

La destacada figura del ámbito de la medicina contribuyó a salvar vidas de soldados americanos, así como de la población civil en América Latina.

Día Internacional del Médico: por qué se celebra el 3 de diciembre y qué relación tiene con la fiebre amarilla

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por casi veinte años los postulados de Finlay fueron ignorados. Solamente después de terminada la guerra hispano-estadounidense, cuando el general Leonard Wood, gobernador de Cuba, pidió que se probará la teoría de Carlos Finlay, se volvieron a revisar sus trabajos de investigación, así como los experimentos que había realizado.

El pionero en el tratamienro de la fiebre amarilla

El profesional centroamericano de la medicina revolucionó el campo de la salud y fue pionero en el descubrimiento del mosquito Aedes aegypti como principal transmisor de una de las principales enfermedades virales que se combaten en la actualidad.

En diciembre de 1898, a iniciativa de Finlay, se creó una Comisión Cubana de la Fiebre Amarilla. A través de la institución sanitaria se combatió el mosquito y aisló a los enfermos. En sólo siete meses habían erradicado la infección en el territorio de América Central.

Una investigación de la Universidad de Cambridge alertó que la gripe aviar puede desatar una nueva pandemia

Buenos Aires padeció la fiebre amarilla en 1871 y causó la muerte de 30 trabajadores en el Canal de Panamá

La fiebre amarilla había atacado a distintas ciudades del mundo. Buenos Aires la había sufrido en 1871. En esa época, además, había provocado un desastre durante las obras del Canal de Panamá, causando la muerte de 30.000 trabajadores, la quiebra de la empresa constructora y un retraso en los plazos del proyecto.

L0s norteamericanos se hicieron cargo del Canal y convocaron al coronel médico Walter Reed, para que determinara el origen de la enfermedad viral hemorrágica.

Mosquito Aedes aegypti

La Inteligencia Artificial ya está comenzando a "entrar" en la práctica médica argentina

La conmemoración del Día del Médico en Argentina se estableció en 1956, cuando el Colegio Médico de Córdoba propuso la fecha, que fue avalada por la Confederación Médica Argentina y oficializada por un decreto del gobierno nacional.

Dicha efeméride, que se recuerda cada 3 de diciembre, no solo honra la labor de quienes ejercen la medicina, sino que también subraya la importancia de la ciencia y la ética en la práctica médica, un equilibrio esencial para garantizar una atención de calidad.

PM