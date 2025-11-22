Alerta médica por aumento de venéreas

En un “comunicado urgente” emitido por el Colegio Médico de la Provincia de Buenos Aires, la entidad profesional lanzó una alerta sanitaria. ¿El motivo? El incremento sostenido de casos de enfermedades de transmisión sexual (ETS).

Entre las patologías aludidas se encuentran aumentos de casos de sífilis, gonorrea y VIH. Según los directivos de la entidad, “esta situación representa un grave riesgo para la salud pública y requiere acciones inmediatas y coordinadas”.

En el documento, los profesionales recordaron la importancia de adoptar medidas de prevención.

Entre ellas, el uso sistemático y correcto del preservativo en todas las relaciones sexuales. Además, se recomendó acudir a centros de salud ante cualquier duda, síntoma o práctica de riesgo, a los fines de realizar los testeos necesarios y acceder a un diagnóstico y tratamiento oportuno.

También les solicitó a las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación y al de la Provincia de Buenos Aires “la implementación urgente de campañas masivas y continuas de prevención, con mensajes claros y accesibles que promuevan la desestigmatización de las ETS y el autocuidado”.