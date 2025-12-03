El 3 de diciembre fue designado como el Día Internacional del Médico en 1946, gracias a una iniciativa de la Confederación Médica Panamericana. A través de esta fecha se busca honrar la memoria y el invaluable aporte del médico cubano Carlos Juan Finlay Barrés, cuyo trabajo fue clave para la salud pública mundial.

Su natalicio, en 1833, se convirtió en el punto de partida para reconocer la labor médica en todo el continente y más allá.

El legado de Carlos J. Finlay y el origen de la conmemoración

El homenaje central de esta efemérides recae sobre el Dr. Carlos Finlay, un médico y científico cubano cuya contribución más notable fue el descubrimiento del agente transmisor de la fiebre amarilla. A partir de 1881, Finlay presentó la teoría revolucionaria de que la enfermedad no se contagiaba por el contacto con objetos o ropas contaminadas, como se creía en ese momento, sino a través de un vector: el mosquito Aedes aegypti.

Su propuesta fue recibida inicialmente con escepticismo por la comunidad científica de la época. A pesar del rechazo inicial, Finlay persistió en sus investigaciones. Su teoría fue finalmente confirmada en 1901 por una comisión de investigación de los Estados Unidos. Este hallazgo fue trascendental, ya que permitió desarrollar estrategias efectivas de control y prevención contra la fiebre amarilla, salvando incontables vidas y transformando la salud pública global.

En Argentina, la celebración tiene especial relevancia desde 1956, con el aval de la Confederación Médica Argentina

Así, el reconocimiento por su trascendental descubrimiento se materializó a través de la Confederación Médica Panamericana en la década de 1940. La idea de establecer un día para el médico fue una forma de destacar su figura, al mismo tiempo que se rendía tributo a todos los profesionales que ejercen esta labor con vocación y compromiso ético.

La celebración rápidamente trascendió fronteras, siendo adoptada por numerosas naciones alrededor del mundo como una fecha para reconocer a los profesionales de la medicina. En su esencia, la conmemoración es un llamado a valorar el papel crucial que desempeñan los médicos en la preservación de la vida y el bienestar humano.

La adhesión y celebración en Argentina

En Argentina, la celebración del Día del Médico, si bien sigue el espíritu internacional y panamericano, se oficializó años después. Fue en agosto de 1956 cuando el país adhirió formalmente a la conmemoración del 3 de diciembre. Esta adhesión surgió a partir de una propuesta del Colegio Médico de Córdoba, que fue respaldada por la Confederación Médica Argentina y, finalmente, oficializada mediante un decreto del gobierno nacional.

Cada 3 de diciembre, la jornada se convierte en una ocasión para reflexionar sobre la ética, la ciencia y la humanidad que definen la práctica médica. Instituciones de salud, universidades y colegios organizan actos y eventos que destacan los logros científicos y la dedicación personal de los médicos. Es una fecha de agradecimiento y reconocimiento al esfuerzo constante de los profesionales, quienes combinan el conocimiento con una profunda vocación de servicio.