Médicos bonaerenses alarmados por el aumento de casos de dos enfermedades de transmisión sexual

Las autoridades del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires (Colmed) alertaron sobre “la gran cantidad” de casos de infección de transmisión sexual (ITS) que detectaron estas últimas semanas. Afirman que el sífilis y la gonorrea son las más comunes en las consultas, y que “se están empezando a ver más” casos de ITS entre los 40 y más allá de los 60 años.

La semana pasada, mediante un comunicado dirigido a la población general y a las autoridades sanitarias, el Colmed expresó: “Se propagan rápidamente tanto en el territorio provincial como a nivel nacional. Esto representa un grave riesgo para la salud pública y requiere acciones inmediatas y coordinadas”.

Detuvieron y acusaron de homicidio culposo al conductor del micro que volcó rumbo a Mar del Plata

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

También mencionaron que, como entidad, se declaraba en “alerta sanitaria” ante el “incremento sostenido de ITS” que sus miembros constatan en las guardias o los consultorios.

“Es algo que vemos como médicos en el trabajo cotidiano y son 80.000 los colegiados en toda la provincia”, expresó Julio Dunogent, secretario general del Consejo Superior del Colmed. “Entre los mismos médicos se habla de la gran cantidad de [pacientes con] sífilis y gonorrea, sobre todo, que llegan a la consulta. Sobre todo, ginecólogos, clínicos y urólogos nos refieren que es alarmante”, agregó.

Vanesa Fridman, coordinadora de la Comisión de VIH e ITS de la Sociedad Argentina de Infectología, detalló que las infecciones de transmisión sexual “vienen en aumento en los últimos años”. Según la médica, esto se debe a “múltiples causas”, como la “relajación en el uso de métodos de barrera, la confianza en otros métodos para la prevención y el consumo de drogas duras en las relaciones”.

Murieron 40 vacas en el buque uruguayo retenido en Turquía que fue desviado a Libia

Mencionó que la mayor incidencia se da entre los 15 y 35 años —en especial entre los 20 y 25— y entre hombres que tienen sexo con otros hombres, mujeres transgénero y trabajadores/trabajadoras sexuales.

Aunque médicos y enfermeros destacan que estas enfermedades son prevenibles, detectables y tratables, advierten que la información no está llegando a la población y coinciden en que la prevención y el cuidado de la salud deben reforzarse desde la escuela.

Como anexo al comunicado que decidieron difundir la semana pasada, adjuntaron un documento de dos páginas con los puntos que debería cubrir una campaña de información y prevención sobre las ITS. “Es necesaria la implementación urgente de campañas masivas y continuas de prevención, con mensajes claros y accesibles que promuevan la desestigmatización de las ITS y el autocuidado”, plantearon, al presentar por escrito los ejes de esa propuesta.

25N: el legado de las hermanas Mirabal y un país que enfrenta un femicidio cada 36 horas

Ahí, incluyeron que desde las políticas públicas de salud se asegure en todo el país por igual “el acceso gratuito y sin restricciones a preservativos y campos de látex, reactivos de diagnóstico y medicamentos esenciales en todos los centros de salud”, además de “fortalecer” la Educación Sexual Integral (ESI) para “brindar a las nuevas generaciones las herramientas necesarias de prevención y cuidado”, indicaron.

Además, mencionaron reforzar la detección temprana, el rastreo activo de contactos, la ampliación del acceso a la profilaxis pre y post exposición junto con “el perfeccionamiento de los sistemas de vigilancia para obtener datos actualizados y desagregados por edad, género y ubicación geográfica”, con una notificación “rápida” de casos desde todas las jurisdicciones.

BGD/DCQ