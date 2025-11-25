“La figura del docente pone un techo al aprendizaje”: el debate por la escuela en casa

El Gobierno nacional trabaja en un proyecto de Ley de Libertad Educativa que busca reemplazar la Ley de Educación Nacional 26.206 y reorganizar el sistema con más autonomía para las escuelas y más peso para las familias. El borrador habilita explícitamente la educación en el hogar como una de las formas posibles de cursar la escolaridad obligatoria, al mismo nivel que la modalidad presencial, híbrida o a distancia, con exámenes periódicos para acreditar saberes.

Mientras sindicatos docentes y especialistas advierten que la iniciativa puede debilitar el rol del Estado y profundizar la desigualdad educativa, en el ecosistema de las alternativas surgen voces que ven una oportunidad para salir de la zona gris en la que se movieron durante años. Una de ellas es Dolores Smith, responsable de FreeQuest Academy, que valora que el secretario de Educación, Carlos Torrendell, empuje la discusión, pero subraya que la clave es el carácter optativo: insiste en que se trata de sumar una opción, no de reemplazar la escuela tradicional.

Cómo funciona la escuela digital

FreeQuest se presenta como un colegio privado digital registrado en Florida, con dos recorridos: un programa en inglés, con currícula estadounidense, y un programa en español alineado con la currícula oficial argentina, pensado para familias que necesitan flexibilidad sin salir del sistema formal.

Smith, en entrevista con After Office (Punto a Punto Radio, 90.7) resume la propuesta como “un sistema de escolarización sin presencialidad”: no hay edificio escolar ni aulas físicas, sino contenidos y evaluaciones organizados desde la plataforma y trabajados en el hogar.

A diferencia de esquemas más libres, remarca que en FreeQuest “los alumnos se ajustan a una currícula y deben completar determinados contenidos para recibir su boletín”.

La responsable de la academia subraya que, en el programa en español, los chicos reciben “todo lo que marca la currícula argentina y, además, contenidos extra”. Entre esas materias menciona Finanzas, Nutrición y Biotecnología, además de la posibilidad de priorizar entre Historia de Argentina e Historia del mundo, con la idea de que desde edades tempranas los estudiantes puedan identificar qué les interesa más, sin dejar de cursar troncales obligatorias como Matemática.

Docentes, aulas y socialización: las tensiones del modelo

El tramo más controvertido de la mirada de Smith aparece cuando se le pregunta por la figura del maestro en el esquema tradicional. Al describir que en FreeQuest “no va nadie a la casa y es todo virtual”, sostiene que hoy, en muchos casos, “la figura del docente termina poniéndole un techo al aprendizaje de los chicos”.

Aclara que no apunta a los maestros en forma individual, sino a la forma en que está organizado el sistema: un solo docente frente a treinta alumnos, con tiempo acotado y muchas tareas administrativas.

Desde su perspectiva, ese formato no aprovecha las posibilidades actuales y termina priorizando que “los padres puedan ir a trabajar y que el sistema siga funcionando tal cual está” por encima del foco en el aprendizaje efectivo de cada chico.

Smith reconoce, sin embargo, que la socialización es “el punto débil o, al menos, el punto a trabajar”. Para atenuar ese desafío, FreeQuest deja Arte, Música y Educación Física fuera del paquete de contenidos propios y propone que las familias los resuelvan con actividades presenciales. Señala que muchos alumnos socializan mejor en grupos organizados alrededor de un interés común que en cursos numerosos donde prima la cercanía geográfica, pero advierte que en este modelo las familias deben involucrarse activamente en construir esos espacios.

Costos, títulos oficiales y qué podría cambiar

En cuanto a los costos, Smith indica que la propuesta para el tramo en español se organiza en diez cuotas anuales, que hoy rondan los 100.000 pesos cada una, sin matrícula ni cargos adicionales, en un rango comparable al de una escuela privada media en grandes ciudades.

La otra pregunta central es cómo se certifica lo aprendido. La educadora detalla que los alumnos trabajan con múltiples evaluaciones de tipo multiple choice y que, al finalizar, el colegio emite un boletín oficial de Estados Unidos, ya que la institución está habilitada en el estado de Florida. Esa documentación, afirma, se entrega en formato apto para apostilla de La Haya y luego se utiliza en Argentina para tramitar legalización y equivalencias ante el Ministerio de Educación. Según Smith, ya hay egresados de FreeQuest cursando carreras universitarias en universidades argentinas y de otros países.

Si el proyecto de Libertad Educativa se aprueba, la educación en el hogar quedaría reconocida por primera vez como una modalidad dentro del sistema argentino, con un registro de planes de estudio y evaluaciones periódicas para quienes estudien fuera de escuelas presenciales. Para experiencias como la de FreeQuest podría significar pasar de la zona gris a un vínculo más directo y regulado con el sistema local.

Smith define la iniciativa como “un proyecto difícil, pero necesario” y plantea que la educación “está en un momento crítico, no solo en Argentina sino en todo el planeta”. Aunque marca diferencias con la dimensión religiosa del borrador, defiende la idea de ampliar el menú de opciones: prefiere, dice, un escenario donde las familias puedan elegir “entre cinco alternativas y no entre dos” a la hora de decidir cómo educar a sus hijos.