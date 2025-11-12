miércoles 12 de noviembre de 2025
SALUD

Alertan por la eliminación del gluten sin diagnóstico médico: cuáles son los riesgos para la salud

Especialistas advierten que suprimir esta proteína sin indicación médica no solo carece de ventajas comprobadas, sino que puede provocar deficiencias nutricionales y desequilibrios alimentarios.

La dieta sin gluten se convirtió en una tendencia extendida más allá de quienes padecen enfermedad celíaca, generando confusiones sobre sus supuestos beneficios para la población general.

Especialistas advierten que suprimir esta proteína sin indicación médica no solo carece de ventajas comprobadas, sino que puede provocar deficiencias nutricionales y desequilibrios alimentarios.

Eliminar el gluten sin un diagnóstico médico puede causar deficiencias nutricionales, como falta de fibra, vitaminas (D, B12, folatos) y minerales (hierro, zinc, magnesio, calcio). Además, puede llevar a un mayor consumo de grasas saturadas.

También dificulta la detección de la enfermedad celíaca u otras condiciones que requieren una dieta estricta, e incluso se ha asociado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2

Según Mayo Press, diferenciar entre enfermedad celíaca, sensibilidad al gluten y evitarlo sin diagnóstico es fundamental para entender los riesgos y ventajas de la dieta.

