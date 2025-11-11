Crece la preocupación en América por los brotes de sarampión.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) confirmó que América dejó de ser considerada una región libre de sarampión, y encendió las alarmas sanitarias, e instó a los países a reforzar las actividades de vacunación, mejorar la vigilancia de enfermedades y agilizar las intervenciones de respuesta rápida, ante el aumento de casos de sarampión en la región.

Aunque la Argentina continúa sin circulación viral autóctona, las autoridades insisten en que el riesgo es regional y que mantener al día las dos dosis de vacuna triple viral sigue siendo la herramienta más efectiva para evitar rebrotes.

Los brotes están relacionados principalmente con una baja cobertura de vacunación: el 71% de los casos ocurrieron en personas no vacunadas y un 18% en individuos con estado de vacunación desconocido.

El virus del sarampión, una de las infecciones más contagiosas que existen, había sido eliminado de la región en 2016. Sin embargo, la reaparición sostenida de casos en Canadá y otros países del continente llevó a suspender esa certificación.

Los países con mayor número de casos son Canadá (4,548 casos), México (3,911 casos) y Estados Unidos (1,356 casos). Otros países con casos confirmados incluyen Bolivia (229), Argentina (35), Belice (34), Brasil (17), Paraguay (4), Perú (4) y Costa Rica (1). Paraguay es el último país en reportar un brote este año. Las muertes se han registrado en México (14), Estados Unidos (3) y Canadá (1). En México, la mayoría de las muertes ocurrieron en personas indígenas de entre 1 y 54 años. Canadá reportó un caso fatal de sarampión congénito en un recién nacido.