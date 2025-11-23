Un hombre de 40 años murió tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) en la provincia de Neuquén y su familia presentó una denuncia por mala praxis contra el sistema de salud provincial, argumentando que dos centros de salud minimizaron sus síntomas y no lo atendieron a tiempo.

La víctima fue identificada como Jonathan Dayán Monsalve (40), quien el pasado lunes llegó a la posta sanitaria del Parque Industrial y reportó un cuadro de dolor de cabeza intenso, mareos, vómitos y un fuerte malestar general. Según la denuncia presentada este fin de semana por su madre, en el lugar solo le tomaron la presión y lo enviaron de regreso a su domicilio, sin realizar ninguna otra revisión.

Luego de que habría sido enviado a su domicilio sin mayores estudios, el dolor y malestar del hombre empeoró, por l que decidió viajar en colectivo hasta la guardia del hospital Castro Rendón. Según relató la madre de Monsalve, Liliana Cid, su hijo llegó al centro médico casi sin poder mantenerse en pie.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Un hombre murió cuando le hacían un implante dental y detuvieron a dos médicos en Belgrano

La familia de la víctima relató que en el lugar, uno de los hospitales más reconocidos de la provincia, le colocaron suero, le realizaron análisis y le diagnosticaron una contractura muscular. Acto seguido, le recomendaron tomar un analgésico común y regresar a su casa.

Un día después, el martes por la tarde, el hombre comenzó a transpirar repentinamente y su familia llamó al 107 para solicitar una ambulancia y en la denuncia indicaron que la médica de emergencia que se acercó al domicilio preguntó reiteradas veces si el hombre consumía alcohol o drogas, hecho que la familia negó.

El hombre de 40 años fue trasladado nuevamente al hospital Castro Rendón y su hermana indicó que esta vez ingresó por la "zona roja" del centro médico. Para el momento del segundo ingreso al lugar, Monsalve ya estaba sufriendo un ACV severo, fue intubado de urgencia, quedó en coma y murió durante la tarde del miércoles.

Según el medio La Mañana de Neuquén, la familia de la víctima iniciará acciones legales contra los centros médicos a los que acudió Monsalve, concretamente la guardia del Hospital Castro Rendón y la posta de salud del Parque Industrial, argumentando que minimizaron los síntomas.

AS.