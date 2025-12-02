Se desató un feroz incendio en un edificio de Villa Devoto y dos personas debieron ser trasladadas para recibir atención médica como consecuencia de la inhalación de humo. Afortunadamente, todas las personas lograron salir a tiempo del lugar y no se registraron víctimas fatales.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes en un edificio ubicado en Avenida Chivilcoy y José Pedro Varela, donde uno de los departamentos del octavo piso ardió en llamas tras iniciarse en uno de los dormitorios de la vivienda y que luego el fuego se expandiera hacia un pasillo intercomunicador.

En las imágenes del incendio se puede ver cómo el fuego se apoderó de uno de los departamentos mientras que las llaman salían por el balcón del inmueble.

Al lugar se acercaron Bomberos de la Ciudad y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). En el marco del operativo de emergencia, las llamas fueron extinguidas alrededor de las dos de la mañana y, en cuanto a los afectados, solo se reportaron dos personas que debieron recibir asistencia médica.

Se incendió una casa en Lanús y explotó un auto: un hombre sufrió quemaduras graves y dos familias quedaron sin techo

En concreto, un niño de 10 años y una mujer de 37 años debieron ser trasladados al Hospital Zubizarreta. Por otra parte, en un principio se reportó la presencia de personas atrapadas en el edificio aunque, afortunadamente, luego se confirmó que todos lograron salir.

El operativo de emergencia fue conformado por cinco unidades móviles que lograron apagar las llamas en aproximadamente una hora. Posteriormente, las autoridades llevaron a cabo las tareas periciales con el objetivo de determinar qué desató el incendio en el edificio.

Se incendió una casa en Lanús y explotó un auto

Una vivienda y un auto que estaba en el garaje se incendiaron en la madrugada de este lunes en Lanús Oeste. Uno de los habitantes de la casa sufrió graves quemaduras en el 90% de su cuerpo y está internado en el Hospital Evita con pronóstico reservado. En el lugar vivían dos familias que perdieron todo lo que tenían.

Según el primer parte de los bomberos de Lanús, el siniestro se habría originado por un escape de gas, aunque todavía no se pudo establecer con claridad si fue en el tanque de GNC del vehículo o en la cocina de la vivienda, ubicada detrás del garaje.

Una familia que vivía en el primer piso quedó atrapada por el fuego por más de media hora, con dos niños de diez y once años. Finalmente lograron atravesar las llamas y saltar hacia el techo de la casa vecina. Los menores fueron hospitalizados por inhalación de monóxido de carbono, pero ya están fuera de peligro.

