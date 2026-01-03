Otra vez fuego en Ezeiza: esta vez fue un sector de campos y bosques cercano al Aeropuerto

En Ezeiza bomberos y autoridades no ganan para sustos con los incendios, y luego del impactante siniestro de hace poco más de un mes en un sector fabril, este viernes por la noche el fuego arrasó un sector de campos y bosques cercano al Aeropuerto, pero la rápida actuación de los bomberos logró cercar el siniestro y si bien a medianoche todavía había un amplio sector ardiendo, las llamas se consideraban "ya controladas".

El foco inicial se haría producido alrededor de las 21 en un campo de trigo, en medio de una zona rodeada por altos pastizales y bosque que ayudaron a que las llamas ganen terreno rápidamente. Como todo eso ocurría a una distancia cercana al Aeropuerto, el Centro Atómico y hasta el predio de AFA, se temió que las llamas por el viento pudieran extenderse, pero la acción de los bomberos cercó el foco y eso permitió a los vecinos de la zona recuperar la tranquilidad.

Horacio Rodríguez, titular del cuerpo de Bomberos de Ezeiza, confirmó que las llamas se originaron "en un campo de trigo", agregando que "el fuego alcanzó un sector de pastizales y se incendiaron dos viviendas precarias, que estaban abandonadas, pero no hay peligro, por lo que no hubo evacuados ni otros daños de consideración".

"El incendio está contenido", concluyó Rodríguez, que no quiso aventurar si el origen del incendio pudo haber sido accidental o provocado: "Hay que esperar las pericias", señaló sobre ese punto.

Trabajan en mantener cercados los focos nueve dotaciones de bomberos, no solo de Ezeiza sino también de algunas localidades cercanas, pero no se pudo evitar que el siniestro llevara al recuerdo de las tremendas imágenes que dejó el incendio de mediados de noviembre en un sector anexo al Polo Industrial de Spegazzini, que destruyó varias fábricas y obligó a un impresionante esfuerzo para poder ser controlado, recién días más tarde.

HB