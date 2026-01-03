La tapa del Diario PERFIL del sábado 3 de enero de 2026

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.100 del Diario PERFIL, de este sábado 3 de enero de 2026, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Buenos Aires Times y Espectáculos:

Crecen las críticas por DNU de la SIDE: “Es un mamarracho técnico y legal”. La expresión corresponde al exdirector de la Inteligencia estatal Miguel Ángel Toma. Una muestra de la reacción de gran parte de la dirigencia que excede incluso a la oposición kirchnerista. Conmoción parlamentaria y reacciones de los organismos de DD.HH. ante un DNU considerado como una reforma autocrática.

Santiago Caputo, es el gran derrotado en la interna que terminó con el decreto de los cambios en la SIDE.

Toto, un trader despechado ante los bancos. “No nos ayudaron en nada. Todo lo hicimos nosotros”, se quejan en Economía. Una guerra que escala frente a la Inocencia Fiscal y el vencimiento de enero.

Subieron el dólar oficial y los financieros en el primer día de las nuevas bandas.

Scioli: la vida libertaria y todoterreno de un exkirchnerista.

Trump empezó 2026 con otra pelea: ahora fue con George Clooney.

Deuda. Con el nuevo presupuesto, el Gobierno podrá emitir hasta un 18% en títulos públicos bajo la jurisdicción de Wall Street.

Hematomas y somnoliencia. Tal como sucedió con Joe Biden, la salud de Donald Trump es un nuevo tema de debate en EE.UU..

Primer femicidio del año. Una joven de 22 años fue hallada asesinada en Villa María, con signos de extrema violencia.

“Stranger Things”. Bate insólitos récords. La historia de sus creadores: son los hermanos Matt y Ross Duffer, productores.

AFA: “Aparecen mensajes mafiosos”. Intempestiva denuncia de Lilita Carrió.

Demuestran los beneficios del cannabis en casos de epilepsia.

La represión en Irán ya dejó 10 muertos. Masivas protestas por la crisis económica.

Escriben en esta edición:

Burgueño, Curia, Calvo, Vera, Guebel, Link, Kohan, Hopenhayn, Giampaolo, Helman, A. Fontevecchia y J. Fontevecchia.

HB