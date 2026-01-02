"El granizo no se puede predecir 24 horas antes": El Negro del Clima explicó por qué la tormenta del 1 de enero sorprendió a muchos

El inicio del 2026 dejó un sabor amargo en varios puntos de la provincia. Piedras de gran tamaño y ráfagas que causaron estragos despertaron la bronca de muchos vecinos que reclamaron la falta de un "aviso" previo. Ante esto, el meteorólogo Matías Cepeda, más conocido como "El Negro del Clima" utilizó sus redes para explicar las limitaciones de la ciencia y por qué, en estos casos, la meteorología no puede ser una bola de cristal.

A diferencia de sus habituales descargos más relajados, Cepeda adoptó un tono pedagógico para explicar que la naturaleza de estas tormentas de verano escapa a cualquier pronóstico de largo plazo. Para el comunicador, el enojo de la gente nace de un desconocimiento lógico sobre cómo funciona la atmósfera.

"Lamentablemente la meteorología es una rama de la ciencia de la cual la mayoría de la gente no está informada y no está mal eso, no tiene por qué ser así", comenzó explicando, para luego ir directo al hueso del conflicto: "El granizo no se puede predecir 24 horas antes; se puede producir apenas un momento antes y ni siquiera con certeza, sino la probabilidad de que pase".

El detalle que se pierde en el mapa

El Negro hizo énfasis en que la información estaba disponible, pero que el granizo y el viento fuerte (como el que azotó a Jesús María y Colonia Caroya) son fenómenos extremadamente localizados que no afectan a todos por igual.

"Cuando hay un alerta o un aviso de tormentas severas incluye mucha caída de agua en poco tiempo, posibilidad de granizo, ráfagas fuertes... Lo que pasa en tu departamento no es lo mismo que pasa en toda la ciudad por eso es importante leer los mapas", señaló, intentando que el usuario entienda que un alerta general no garantiza el impacto en un punto específico.

Un aprendizaje tras el golpe

Más que una excusa, el mensaje de Cepeda fue un llamado a la alfabetización meteorológica básica. El objetivo de su video fue transformar el susto en conocimiento para que, ante la próxima "supercelda", la gente sepa dónde mirar. "A partir de ahora mucha gente va a prestar más atención que antes no lo hacía. Hay que aprender un poco, sin ser profesional, informado de buenas fuentes, no de cualquiera", concluyó, reforzando su idea de que la mejor herramienta contra el clima es estar "informados, no asustados".