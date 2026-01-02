Río Cuarto inició su Operativo de Verano con el inflado de gomones en el azud

El Operativo Verano 2026 comenzó este viernes 2 de enero en la ciudad de Río Cuarto y se extenderá hasta el 1 de marzo, con el objetivo de garantizar un uso seguro y ordenado del río durante la temporada estival. El esquema contempla la presencia de más de 40 personas, entre guardavidas, Guardia Local, DUAR y Policía de la provincia de Córdoba. Las tareas se concentran principalmente en los sectores de mayor concurrencia de la costanera.

El inflado de gomones en el azud central se realizará los días viernes, sábados y domingos, de 13 a 20 horas, mientras que un grupo de guardavidas custodiará la zona de los azudes de jueves a domingos. En total, el operativo cubrirá los 7 kilómetros de costanera, con patrullajes y controles preventivos permanentes. Además, habrá ambulancias apostadas en ambas márgenes del río.

El delegado de Infraestructura, Alberto Garavaglia, destacó que se trata de un trabajo integral que incluye tareas de mantenimiento y control del cauce. “Tenemos un verano con muy buen caudal, lo que permitió el llenado temprano del azud y su mantenimiento durante la tarde”, señaló. También indicó que se realizaron trabajos de retiro de arena y malezas para mejorar la seguridad del baño.

Garavaglia remarcó además la articulación con las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia. “La invitación es a disfrutar y cuidar el río, a los niños y las mascotas, con un esquema de profesionales de jueves a domingo y el acompañamiento del DUAR, la Policía de Córdoba y la policía montada”, expresó. A esto se suma la presencia de ambulancias y equipos de asistencia en distintos puntos estratégicos.

Por último, se informó que funcionará un puesto fijo de la Guardia Local en calle Lavalle, en el sector de la Costanera Sur, durante toda la temporada. En total, 20 agentes de la Guardia Local trabajarán las 24 horas de manera coordinada con el resto de las fuerzas. El objetivo es resolver rápidamente cualquier inconveniente que pueda surgir entre los asistentes.