Villa del Rosario se prepara para el 58° Festival Nacional de Folclore en el Agua

El Festival Nacional de Folclore en el Agua celebrará su 58° edición en Villa del Rosario los días 9, 10 y 11 de enero de 2026, sumando además una noche extra el 23 de enero, en el marco de un evento que se desarrolla de manera ininterrumpida desde hace casi seis décadas y que se consolidó como una de las fiestas populares más importantes de la región.

En el camino hacia sus 60 años de historia, la organización puso en marcha un master plan de modernización, que incluye remodelaciones en el predio, incorporación de tecnología en el escenario y ampliación de los espacios gastronómicos. El objetivo es fortalecer la experiencia del público sin perder la identidad cultural que caracteriza al festival.

La programación artística comenzará el viernes 9 de enero, con la apertura a cargo de la Escuela Municipal de Folclore, seguida por las presentaciones de Omar Bianco, Yanarkas, Amatierra y la Academia “La Chacana”, y tendrá como números centrales al Chaqueño Palavecino y Loco Amato.

El sábado 10 de enero, nuevamente abrirá la Escuela Municipal de Folclore y se presentarán Raúl Funes, Magalí Rosales, Walter Valles y la Academia de Danzas “Esencia Joven”, en una noche que contará con los shows de Los Manseros Santiagueños y Los Palmeras.

El domingo 11 de enero se vivirá la tradicional “Noche del Pueblo”, con entrada gratuita mediante retiro previo, que comenzará con el Taller del Adulto Mayor “Nunca es Tarde” y continuará con Dúo Arias Cáceres, DL Folklore, Carolina Sarmiento, Los de la Ribera y la Escuela Municipal de Folclore, con el cierre a cargo de Ceibo y Demi Carabajal.

La celebración se extenderá el 23 de enero con una noche extra que mantendrá vivo el espíritu festivo del evento, con un baile completo al ritmo de Q’Lokura.

El festival también contará con un Parque Gastronómico renovado, con food trucks y puestos exclusivos que ofrecerán una amplia variedad de opciones para disfrutar en familia o con amigos.

Valores de las entradas:

Viernes 9 de enero:

Preferencial $40.000

General $30.000.

Sábado 10 de enero

VIP $50.000

Preferencial $40.000

General $30.000.

Los tickets podrán adquirirse online en www.folcloreenelagua.com.ar, en locales de Tarjeta Pase Libre de toda la región y en la Oficina de Turismo (Av. San Martín y Av. Ángel Mastri), de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20. Se aceptan pagos en efectivo, tarjetas y hasta cuatro cuotas sin interés con Coolviros.