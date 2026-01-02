Nobis acelera su expansión nacional y proyecta presencia en 20 provincias en 2026

La empresa de medicina prepaga Nobis cerró 2025 con un fuerte crecimiento en su padrón de afiliados y una expansión territorial que consolida su posicionamiento dentro del sistema de salud privado. Según detalló Gastón Ceballos, director de la compañía, el año estuvo marcado por la ampliación geográfica, el fortalecimiento del segmento corporativo y una estrategia enfocada en eficiencia operativa, innovación y cercanía con los afiliados.

“Fue un muy buen año a nivel crecimiento: se va a cumplir con el presupuesto anual del 24% que estaba planificado, impulsado por la línea empresas y la ampliación de cobertura a nuevas zonas como Rosario y el NEA”, explicó Ceballos. A la par, destacó que 2025 también fue un año clave en términos culturales: “Consolidamos una cultura más ágil, orientada a la innovación y al desafío permanente, lo que nos permitió crecer manteniendo cercanía y calidad médica”.

Un año atravesado por cambios regulatorios y presión de costos

El directivo señaló que uno de los factores centrales del año fue el cambio regulatorio que habilitó la derivación directa de aportes a las prepagas. “Mejoró la transparencia financiera, pero también incrementó las obligaciones de cobertura y la necesidad de adaptación constante a las resoluciones del ente regulador”, afirmó.

A ese escenario se sumó la presión inflacionaria, particularmente en insumos médicos, honorarios y aranceles prestacionales. “Los aumentos de costos crecieron por encima de la actualización de las cuotas, generando una tensión permanente entre costos crecientes y la capacidad de ajuste”, indicó Ceballos. Frente a ese contexto, Nobis avanzó en decisiones estratégicas vinculadas a la digitalización, la eficiencia operativa y la renegociación con prestadores clave.

“Lejos de solo responder al contexto, lo convertimos en una oportunidad para profesionalizar procesos y transparentar aún más la relación con afiliados y prestadores”, sostuvo.

Más afiliados y mayor demanda de prestaciones

Durante 2025, la cantidad de afiliados de Nobis creció alrededor del 24% interanual, muy por encima del promedio del sector, que se ubicó entre el 1% y el 2%. En paralelo, se registró un fuerte incremento en la demanda de prestaciones médicas: las órdenes solicitadas por cápita aumentaron un 15% entre febrero y octubre.

“Este crecimiento puso en relieve las mayores exigencias de los afiliados y reforzó la necesidad de ampliar la red prestacional, aumentar la digitalización de autorizaciones y optimizar los tiempos de respuesta”, detalló el director.

Inversiones en infraestructura, capital humano y tecnología

En materia de inversiones, Nobis concentró sus esfuerzos principalmente en infraestructura y capital humano. Durante el año, la empresa abrió nuevas sedes en Neuquén, Rosario, La Pampa, Corrientes y Chaco, y amplió su red de centros médicos propios. Además, inauguró el Nobis Center en Salta y mudó a espacios más grandes y modernos sus centros de Zona Norte y Centro en la ciudad de Córdoba.

El crecimiento también se reflejó en el empleo: la compañía sumó 170 colaboradores y cerró el año con una dotación de 620 personas. “Capital humano tuvo un rol central, con capacitaciones, talleres y la incorporación de nuevas herramientas para profesionalizar procesos”, señaló Ceballos.

En tecnología, si bien no se implementó un recambio total de sistemas, se realizaron mejoras sobre las plataformas existentes, con foco en el sitio de autogestión y la automatización de trámites. A su vez, se incorporaron asistentes de inteligencia artificial para atención vía WhatsApp y consultas web, con disponibilidad 24/7.

En comunicación y marketing, Nobis destinó cerca de $800 millones en publicidad en medios tradicionales y digitales, acompañando su proceso de expansión y posicionamiento de marca.

Proyecciones 2026: más provincias y presencia nacional

De cara a 2026, Nobis proyecta un crecimiento sostenido, con foco en consolidar su presencia en nuevas provincias y avanzar hacia su objetivo estratégico de largo plazo. “Nuestra visión hacia 2030 es convertirnos en una prepaga con presencia nacional, manteniendo un modelo sostenible, accesible y centrado en la calidad médica”, afirmó Ceballos.

Entre los principales planes para el próximo año se destacan la llegada a nuevas plazas como Formosa, Entre Ríos, Río Negro y Misiones, y la apertura de Nobis Center en Santiago del Estero, Mendoza y Catamarca, con el objetivo de alcanzar presencia en 20 provincias.