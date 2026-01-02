Campus Verano 2026: de armar tu CV a formarte como tatuador, la propuesta de la UNC

El Campus Virtual de la Universidad Nacional de Córdoba lanzó una nueva edición de Campus Verano 2026, una propuesta de formación abierta a la comunidad que comenzará el 5 de enero de 2026, con inscripciones ya habilitadas. La iniciativa está dirigida a personas de todo el país y del exterior, sin requisitos de experiencia previa, y busca fortalecer la empleabilidad y la actualización de competencias laborales a través de cursos virtuales y autogestionados.

La oferta académica abarca diversas temáticas vinculadas al mundo del trabajo y permite cursar a ritmo propio, desde cualquier lugar y sin fecha límite de finalización. De este modo, la UNC propone una alternativa flexible que se adapta tanto a quienes buscan su primera experiencia laboral como a quienes desean reconvertirse, actualizar conocimientos o potenciar su perfil profesional.

Entre los cursos disponibles en esta edición de Campus Verano 2026 se encuentran:

Aprendiendo a caminar en Python – Certificación 1

Aprendiendo a caminar en Python – Certificación 2

Armado de CV y carta de presentación

Cómo armar tu perfil profesional en redes sociales

Comunicación asertiva para parejas

Corte de cabello masculino

Elaboración de Plan de Negocios

IA y automatización de flujos de trabajo: aprende a automatizar de forma eficiente y eficaz

Introducción al diseño de estampa textil

Organización de eventos profesional: planifica y gestiona desde cero

Tatuajes profesional: técnica, bioseguridad y ética de tatuadores

Yoga y Mindfulness para la vida cotidiana

Desde la Universidad destacaron que los cursos brindan herramientas concretas para optimizar el perfil profesional, incorporar nuevas habilidades y ampliar oportunidades de inserción y crecimiento laboral. La modalidad 100% virtual facilita la compatibilización con otras actividades laborales o personales, promoviendo el acceso a la formación universitaria continua.