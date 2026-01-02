"Tenemos el equipo protegido": los audios de la emergencia del vuelo de Latam golpeado por granizo en Córdoba

Las grabaciones de las comunicaciones entre la torre de control y el piloto del vuelo LA8050 de Latam revelan el momento exacto en que la aeronave enfrentó una situación de emergencia durante el violento temporal de granizo que azotó Córdoba este jueves 1 de enero. Los audios, a los que accedió PERFIL CÓRDOBA, muestran la secuencia de decisiones que obligaron a la tripulación a abortar el primer intento de aterrizaje.

"8050, tenemos el equipo protegido. Necesitamos volver al procedimiento de aproximación para la pista uno nueve", se escucha decir al piloto en la primera comunicación. La respuesta del controlador fue inmediata: "Ahora mantén rumbo 25, asciende a 9.000 pies".

El diálogo evidencia la gravedad de la situación. Tras confirmar la instrucción, el piloto repitió: "9.000 pies, 8050". El controlador insistió en la maniobra: "Correcto. La altitud mínima en ese sector es de 8.300. Asciende a 9.000 pies".

La aeronave, un Airbus A320-214, había despegado del Aeropuerto de Guarulhos en San Pablo a las 13:10 con destino a Córdoba. Lo que debía ser un vuelo de rutina se convirtió en una operación de emergencia cuando el granizo -que según el propio piloto tenía "el tamaño de pelotas de tenis"- impactó contra el parabrisas, una puerta y la antena del avión durante la aproximación al Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella.

El segundo audio registra el momento en que, tras la maniobra de seguridad, el controlador autorizó finalmente el aterrizaje: "8050 listo. Por favor confirme 8050, viento 5 a 26 nudos. Pista 19, autorizado para aterrizar". La respuesta del piloto cerró la secuencia: "Autorizado para aterrizar. 19, pista 19 despejada. Correcto".

El avión logró tocar tierra a las 16:42, más de 40 minutos después del recorrido habitual para ese trayecto. Vuelos similares en esa ruta suelen aterrizar entre 40 y 45 minutos antes de lo que finalmente lo hizo el LA8050.

El temporal no solo afectó al vuelo de Latam Brasil. Otra aeronave de la empresa Andes resultó dañada cuando una escalera impactó contra una de sus alas debido a las intensas ráfagas de viento que superaron los 100 kilómetros por hora. La pista del aeropuerto debió cerrarse por la cantidad de ramas y objetos que quedaron dispersos tras el paso de la tormenta.

Cinco aviones de Aerolíneas Argentinas quedaron inmovilizados para inspección tras sufrir daños por el granizo. Este viernes a la mañana, solo uno había sido recuperado para el servicio, mientras se trabajaba en la evaluación de los cuatro restantes. La situación provocó demoras en 37 vuelos en Aeroparque y la cancelación de un servicio hacia Asunción del Paraguay, que fue reprogramado para la noche.

En la zona del aeropuerto cordobés, decenas de vehículos estacionados al aire libre sufrieron la rotura de parabrisas y lunetas. El fenómeno meteorológico dejó además postes caídos, techos destruidos y calles cubiertas de escombros en la zona norte de la capital y localidades aledañas.