Golpe al bolsillo en Chaco: el boleto urbano sube a $1.885 desde enero y queda entre los más caros del país

El Gobierno provincial definió el nuevo valor del boleto del transporte público urbano, que pasará a costar $1.885 a partir del 12 de enero de 2026, una de las tarifas más caras del país. Aún así, desde el Ejecutivo señalan que la medida "se apoya en un esquema de subsidios provinciales y nacionales, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio y moderar el impacto del incremento tarifario".

La decisión se adoptó luego de las audiencias públicas realizadas el 10 y 12 de diciembre, y tras un análisis técnico conjunto entre la Subsecretaría de Transporte del Chaco, el Ministerio de Infraestructura y las empresas concesionarias. En ese marco, se consensuó una tarifa técnica de $2.936, por lo que el Estado absorberá la diferencia hasta el valor final que abonarán los pasajeros.

Subsidios por más de $1.800 millones

Desde el Ejecutivo precisaron que el esquema de asistencia al sistema superará los $1.800 millones mensuales, lo que implica un incremento superior al 40% respecto de los aportes anteriores. El objetivo es asegurar la operatividad del transporte urbano en un contexto de costos crecientes y menor cobertura nacional.

Actualmente, la Provincia destina más de $1.450 millones a través de los programas Chaco Subsidia, Boleto Estudiantil Gratuito y Asistencia Financiera. A ese monto se suman aportes nacionales cercanos a los $400 millones, gestionados mes a mes.

Desde el Ministerio de Infraestructura remarcaron que, durante los últimos dos años, la Provincia cumplió con los compromisos asumidos para sostener el sistema, incluso frente a una reducción parcial de los subsidios nacionales.

Exigencias de calidad y control a las empresas

Más allá del nuevo cuadro tarifario, el Gobierno provincial subrayó que el aumento de los subsidios debe traducirse en mejoras concretas del servicio. Entre las prioridades mencionadas figuran el incremento de frecuencias, la optimización y extensión de recorridos y la renovación de unidades que ya cumplieron su vida útil.

También se remarcó la necesidad de que las empresas mejoren su eficiencia y competitividad, para que el esfuerzo fiscal tenga un impacto sostenible en el tiempo.

Menos frecuencias y migración a opciones alternativas

Un informe de la Subsecretaría de Transporte advirtió que, a lo largo de 2025, se registró una reducción de frecuencias en varias líneas, incluso durante el proceso de audiencias públicas. El diagnóstico oficial indica bajo porcentaje de unidades en servicio y incumplimientos de los pliegos vigentes.

Ese escenario derivó en una migración de usuarios hacia plataformas de transporte alternativo. En ese contexto, el Gobierno provincial señaló que acompaña al Concejo Municipal de Resistencia en la búsqueda de un marco regulatorio para estas aplicaciones, en función de una demanda que continúa en aumento.