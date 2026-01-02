Gil Domínguez sobre el DNU que reformula la SIDE: "Es el definitivo giro hacia la consolidación neofascista del modelo"

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez cuestionó con dureza el decreto que reformula la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) al afirmar que es "el definitivo giro hacia la consolidación neofascista del modelo".

"Consolidación neofascista del modelo"

"El DNU 941/2025 no solo es la reafirmación autocrática e iliberal del gobierno de @JMilei, sino también, el definitivo giro hacia la consolidación neofascista del modelo", sostuvo el doctor en Derecho.

"Entre otras cosas sucede por la cómplice defección de los otrora partidos políticos republicanos, el silencio atroz de gran parte del derecho público argentino y la inexplicable sumisión de la mayoría de la justicia federal", explicó el letrado.

"Estos procesos dejan graves heridas al sistema democrático que tardan mucho en sanar. Después es demasiado tarde para lágrimas o lamentos", concluyó en una publicación de la red social "X".

Crítica al artículo 2 quater

Gil Domínguez criticó en otra publicación el artículo 2° quater del mencionado DNU que establece:

"Las actividades de ejecución de Contrainteligencia incluyen evitar acciones de infiltración, fuga de información clasificada, espionaje, atentados contra el orden constitucional, sabotaje, influencia, injerencia o interferencia de factores externos en detrimento del proceso decisorio de las autoridades constituidas del sistema republicano de gobierno, de los intereses estratégicos nacionales y/o de la población en general. Tales actividades pueden verificarse en abordajes multidimensionales del accionar de los actores estatales y no estatales.

La Contrainteligencia comprende, además, el desarrollo de medidas pasivas, tendientes a evitar el conocimiento de la propia situación por parte de los actores estratégicos estatales y no estatales, denominadas como Medidas de Seguridad de Contrainteligencia.

Tales Medidas deberán ser adoptadas en todo el ámbito del Sector Público Nacional bajo la responsabilidad de los titulares de los órganos y organismos que lo conforman”.

Para referirse a esta parte del articulado, Gil Domínguez fue categórico: "Esto hacia la dictadura militar en los colegios secundarios y en las universidades públicas para marcar a las personas por lo que pensaban, decían o por cómo se vestían".