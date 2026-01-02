Taiana sobre el DNU de la SIDE: "La consecuencia será un Estado policial que perseguirá y controlará a opositores"

El diputado nacional peronista Jorge Taiana aseguró que la consecuencia de los cambios establecidos por decreto en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) "será un Estado policial que recortará varios derechos y perseguirá y controlará a opositores".

El exministro de Defensa analizó las modificaciones del DNU que "amplía y reordena las áreas de inteligencia".

Toma sobre los cambios en la SIDE: "No entiendo qué se ha buscado con este decreto"

Cambios en la SIDE

El legislador de Unión por la Patria (UxP) expresó en cinco conceptos publicados en la red social "X" su punto de vista sobre la reforma de la ley de Inteligencia encarada por el gobierno del presidente Javier Milei.

Cuáles son los cincos conceptos de Taiana

1) "Básicamente es una ampliación de las funciones y misiones de la inteligencia, dándole marco legal a lo que ya hacen y a lo que quieren hacer".

2) "La consecuencia será un Estado policial que recortará varios derechos y perseguirá y controlará a opositores".

3) "En el caso de las FFAA autonomizan la inteligencia del control civil por parte del ministerio de Defensa, disolviendo la Diniem y concentrando el poder en la dirección estratégica militar del EMCO. (Vieja aspiración de la corporación)".

4) "A cambio de ganar esa autonomía en Defensa, subordinan la inteligencia militar al área de seguridad, dando un paso más en convertir a las FFAA en un auxiliar de las fuerzas de seguridad".

5) "Se avanza así en el objetivo de transformar las fuerzas armadas en una Guardia Nacional , como impulsan desde hace años desde el Comando Sur".