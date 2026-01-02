Misiones: la Provincia extendió la tarifa eléctrica social para usuarios vulnerables

El gobernador Hugo Passalacqua anunció la prórroga de la Tarifa Eléctrica Social Provincial, se informó oficialmente.

Misiones: el Gobierno lanzó una nueva moratoria para el impuesto provincial automotor

Prórroga de la Tarifa Eléctrica Social

De este modo continuará vigente desde el 1 de enero hasta el 30 de abril de 2026.

Misiones: el programa Ahora Pan mantendrá su valor de referencia de $2.500

Cuáles son los usuarios beneficiados

La decisión alcanza tanto a los usuarios de Energía de Misiones como a quienes reciben el servicio a través de cooperativas eléctricas de la provincia.

La medida además mantiene el beneficio de una tarifa bonificada para consumos mensuales de hasta 450 kilovatios hora.

El esquema se orienta a garantizar el acceso al servicio eléctrico a los hogares misioneros más vulnerables en todo el territorio provincial y para “seguir cuidando el bolsillo de las familias misioneras”.

El gobernador Hugo Passalacqua realizó el anuncio mediante una publicación en la red social "X".