Perfil
Últimas noticias
NEA
ENERGÍA ELÉCTRICA

Misiones: la Provincia extendió la tarifa eléctrica social para usuarios vulnerables

La mide rige desde el 1 de enero hasta el 30 de abril de 2026. Cuáles son los consumidores alcanzados.

04-09-2025 Hugo Passalacqua gobernador de Misiones
HUGO PASSALACQUA. Gobernador de Misiones. | GOBIERNO DE MISIONES.

El gobernador Hugo Passalacqua anunció la prórroga de la Tarifa Eléctrica Social Provincial, se informó oficialmente.

Misiones: el Gobierno lanzó una nueva moratoria para el impuesto provincial automotor

Prórroga de la Tarifa Eléctrica Social

De este modo continuará vigente desde el 1 de enero hasta el 30 de abril de 2026.

Misiones: el programa Ahora Pan mantendrá su valor de referencia de $2.500

Cuáles son los usuarios beneficiados

La decisión alcanza tanto a los usuarios de Energía de Misiones como a quienes reciben el servicio a través de cooperativas eléctricas de la provincia.

La medida además mantiene el beneficio de una tarifa bonificada para consumos mensuales de hasta 450 kilovatios hora.

El esquema se orienta a garantizar el acceso al servicio eléctrico a los hogares misioneros más vulnerables en todo el territorio provincial y para “seguir cuidando el bolsillo de las familias misioneras”.

El gobernador Hugo Passalacqua realizó el anuncio mediante una publicación en la red social "X".

También te puede interesar
En esta Nota