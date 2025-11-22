Nuevo foco ígneo reaviva la preocupación en el Polo Industrial de Ezeiza tras la explosión

A una semana del devastador incendio que afectó al Polo Industrial de Spegazzini, en Ezeiza, volvió la tensión entre las empresas del predio por el resurgimiento de un foco ígneo en uno de los galpones de Logischem.

Según informó Noticias Argentinas, una columna de humo denso permanece activa en el interior del depósito y, aunque los bomberos siguen trabajando en el predio, aún esperan la autorización de la fiscalía para ingresar y sofocar el nuevo punto caliente.

Fuentes judiciales señalaron que en los galpones afectados quedaron almacenados elementos de alta combustibilidad bajo supervisión del Ministerio de Medio Ambiente bonaerense. El escenario continúa dominado por escombros, estructuras colapsadas y una humareda que preocupa seriamente a las empresas vecinas, temerosas de una reactivación del incendio.

Hipótesis sobre el origen de la explosión

Empleados de la petroquímica declararon que el viernes 14 por la mañana se produjo una pérdida de peróxido que no habría sido saneada correctamente. La madera de los pallets habría comenzado a arder y, al entrar en contacto con sustancias como fósforo rojo y blanco, se desencadenó la explosión que se sintió hasta 15 kilómetros a la redonda.

Mientras continúan las pericias, los dueños de las fábricas cercanas temen que la persistencia del humo indique que el problema químico aún no fue controlado.

A una semana de la explosión en Ezeiza, apareció un cráter que muestra la magnitud del desastre

La Justicia investiga una posible contaminación entre sustancias químicas. Los peritos finalizaron este miércoles la recolección de muestras, en tareas encabezadas por la División de Investigación de Siniestros de la Superintendencia de Bomberos junto con la Policía Ecológica Provincial.

La fiscal Florencia Belloc dispuso testimoniales y pericias para establecer el origen del siniestro. La imputación de responsables dependerá de los resultados técnicos.

Dónde empezó el fuego

Los investigadores determinaron que el incendio del viernes a las 20 comenzó en la empresa Logística Fizbay (Logischem). La posterior explosión afectó gravemente a 25 compañías del polígono y a vecinos de Ezeiza y localidades cercanas.

Entre las firmas con daños severos figuran Flamia —productora de perfiles de aluminio—, Iron Mountain, Plásticos Lago, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y Sinteplast.

