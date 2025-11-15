Ezeiza en llamas: los videos más espectaculares de la explosión e incendio del Polo Industrial

Este viernes 14 de noviembre una gran explosión destruyó la fábrica de agroquímicos Flamia, en el Parque Industrial de Spegazzini, partido de Ezeiza, estallaron vidrios en varias cuadras a la redonda, y el incendio posterior destruyó otras instalaciones en ese punto fabril, dejando un saldo 20 heridos leves, además de dos policías y una embarazada intoxicados por el humo, además de una persona que sufrió un infarto y se la relaciona también con la conmoción de la explosión inicial.

Las autoridades además lanzaron una alerta rojo para toda esa región del conurbano porque se formó una nube negra llena sustancias tóxicas. Entre las plantas afectadas por la onda expansiva y el fuego quedaron además una fábrica de plásticos, una de pinturas, una de gomas y un depósito de Iron Mountain. Varias dotaciones de bomberos trabajan en el lugar para controlar el incendio, y a continuación mostramos algunos de los videos que reflejan la terrible magnitud de la catástrofe:

HM/HB