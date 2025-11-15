Iron Mountain quedó otra vez en medio del fuego: uno de sus depósitos, afectado en Ezeiza

Si bien hasta el momento se cree las llamas que desataron un desastre en el Polo Industrial de Ezeiza se inciaron en las instalaciones de la empresa de agroquímicos Flamia, luego se extendieron a varios establecimientos vecinos. Y el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, confirmó en diálogo con periodistas que uno de los sectores afectados primero por la explosión y luego por las llamas explosión fue un depósito de la empresa Iron Mountain, nombre que retrotrae al trágico incendio (que se comrpobó fue intencional) de otro depósito en Barracas en 2014.

Granados contó que el fuego afectó a varias empresas que en ese momento estaban cerradas, incluyendo una de neumáticos, otra dedicada a la fabricación de envases plásticos y también "una papelera".

Fue entonces cuando lo consultaron sobre si esa papelera era Iron Mountain, y Granados contestó afirmativamente. "Sí, hace poco mudaron un depósito a ese polo industrial.

Como se sabe, Iron Mountain se dedica al archivo y acopio de documentación de empresas, muchas de ellas públicas. En el caso del terrible incendio que en 2014 destruyó su depósito de Barracas, la investigación judicial concluyó que el inicio del fuego fue intencional y buscaba, presuntamente, la eliminación de algunos de esos documentos, pero lo que era un incendio mutó a tragedia porque el derrumbe de un tramo de la pared provocó la muerte de 10 bomberos, en tanto que otras 7 personas resultaron con heridas graves.

Bomberos en el trágico incendio del depósito de Iron Mountain en Barracas en 2014. (FOTO TELAM)

Por ese hecho, 18 personas, entre directivos y exfuncionarios porteños, fueron enviados a juicio oral. La explosión de este viernes en Ezeiza, al menos 15 heridos leves fueron trasladados a centros de salud. Las autoridades de Ezeiza, La Matanza y Esteban Echeverría pidieron a los vecinos cerrar puertas y ventanas por el humo tóxico.

HB