Hoy comenzarán las pericias para determinar el inicio del incendio en el Polígono Industrial Spegazzini, donde todavía hay focos que siguen activos, pero las autoridades informaron que se apagarían solos.

El pasado viernes alrededor de 21 horas se originó un incendio seguido de una explosión en una zona abierta del Polo Industrial Spegazzini, ubicado en Ezeiza, donde funcionan 25 empresas aproximadamente. Actualmente, todas se encuentran fuera de peligro, pero algunas sufrieron pérdidas totales.

Se estima que el foco inicial del fuego fue en la empresa Logischem, la cual se dedica a almacenar y distribuir productos químicos, no se sabe aún como se originó con exactitud, pero una de las hipótesis es que algún elemento combustible fuese alcanzado por el fuego. No se descartan errores humanos.

La encargada de llevar a cabo la investigación judicial es la fiscal Florencia Belloc, titular de la UFI 1 de Ezeiza, la cual ordeno que las pericias se realicen hoy por la mañana, ya que no hay riesgo en la zona.

La idea de las primeras pericias es saber si el incendio se desató de manera intencional o si se trató de un accidente, además de verificar si el protocolo de emergencia brindado por la empresa donde tuvo inicio el incendio cumplía con todos los requisitos para manipular las sustancias que se encontraban allí. La causa se tramita bajo la carátula provisoria de “incendio”, pero esta puede ser modificada en el futuro si se encontrara un responsable del inicio del incendio.

En las últimas horas, las aseguradoras de las diversas fábricas como Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y Sinteplast se hicieron presentes para constatar el daño sufrido. Se estiman pérdidas millonarias por el daño de maquinaria, materiales y estructuras, se habla de varias semanas o meses para retomar el funcionamiento normal del polígono. Aunque algunos expertos en seguros señalan que antes de buscar el origen del siniestro es primordial establecer responsabilidades civiles, para prever quien se hará cargo de los daños proporcionados a las industrias y a terceros, como lo fueron la casa de algunos vecinos cercanos que sufrieron daños como la perdida de techos y explosiones en sus ventanas.



El incidente dejo más de 20 heridos, entre ellos 6 policías y una embarazada, pero todos se encuentran fuera de peligro.

Además, se explicó que la densidad de la nube negra que se vio tenía esas características por los neumáticos quemados que estaban en la planta de Larroca Minera, descartando riesgo de contaminación química llevando tranquilidad los vecinos y a quienes trabajan para apagar el fuego.